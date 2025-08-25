Una experta en criança explica què has de fer quan el teu fill et qüestiona alguna cosa: "És un senyal"
Això és un senyal positiu, només has de saber com actuar correctament
Cloe Bellido
A mesura que els nens creixen, la curiositat s'intensifica i comencen a qüestionar coses que abans acceptaven sense dubtar. Aquest canvi, lluny de ser un problema, marca una etapa clau en el desenvolupament emocional i intel·lectual. Tot i això, per a molts pares, enfrontar-se a les preguntes incòmodes o als “per què” insistents pot resultar desconcertant.
La psicòloga Milena González (@lamamapsicologa_), que compta amb gairebé dos milions de seguidors a Instagram, defensa que això és un "senyal de creixement" i explica les quatre coses que has de fer si el teu fill es comença a qüestionar les coses.
"Entre els quatre i cinc anys i sobretot a l'adolescència, els nens i nenes desenvolupen pensament crític. S'adonen que es poden fer una opinió diferent de la teva i això és senyal de creixement, no de rebel·lia. Obeir sense pensar no prepara per a la vida, qüestionar amb respecte sí", argumenta González.
Molts pares reben aquest moment amb preocupació, sense saber què fer. "Deixa de prendre-t'ho com una cosa personal quan el teu fill et qüestiona o no està d'acord amb tu. Al contrari, alegra't", comença dient. "Quan el teu fill et diu 'per què' no és per desafiar-te, tampoc és una falta de respecte. És un senyal que confia prou en tu per pensar en veu alta. No tinguis por de les preguntes del teu fill ni que et qüestioni. "Tem" més aviat que deixi de fer-ho", afegeix.
Quan els nens es qüestionen les coses, comencen a modelar la identitat i els valors. "Qüestionar-te és part de formar la seva identitat i d'entendre el món. Els nens que poden expressar desacord en un entorn que els permet sense castigar-ho per pensar diferent desenvolupen més autocontrol, més empatia i tenen una òptima autoestima", remarca.
Què fer quan el teu fill et qüestiona alguna cosa
Milena González recomana quatre coses a fer quan el teu fill et qüestiona o no està d'acord amb tu en alguna cosa:
- Respira abans de reaccionar i legitima el fet que et molesti. Pots dir-te una cosa així: no estic acostumada que els nens qüestionin. He après que simplement han d'obeir, però ja sé que no és una cosa personal. Tots estem aprenent i tingues present que aquell moment no és una batalla, és una oportunitat.
- Valida el qüestionament o el malestar. Frases com a bona pregunta o entenc que vulguis saber per què.
- Explica amb calma encara que al teu interior creguis que ho hauria d'entendre i punt.
- Posa límits amb respecte. Qüestionar no vol dir que pugui decidir tot, però sí que pot entendre millor el que està passant.
