Què no has de fer mai si et topes amb un incendi a la carretera mentre condueixes un cotxe
El cap de Bombers de Sevilla ens dona les respostes
David Cruz
L'onada d'incendis forestals que s'ha desfermat a Espanya aquestes últimes setmanes per l'onada de calor extrema que ens ha afectat continua activa. Tot i que ara són més de 15 els focus que preocupen (han anat baixant des del passat dilluns), el perill que un incendi ens sorprengui a la carretera continua actiu.
És per això que 'Mañaneros 360' ha parlat amb diversos experts i professionals relacionats amb la lluita contra el foc per aconsellar als espectadors què podem fer quan ens trobem amb un d'aquests incendis.
Manuel Blanco, cap de Bombers de Sevilla, ha parlat amb el programa presentat per Adela González i ha explicat què passa quan estem viatjant amb cotxe i ens sorprèn un d'aquests incendis.
"L'ús d'un vehicle en casos d'incendis forestals comporta molts riscos associats", explica el bomber. Per a ell, el més important és valorar si necessitem utilitzar el vehicle i consultar si les carreteres estan tallades, fent servir fonts oficials.
Si, malgrat tot, has d'agafar el cotxe, "sempre es recomana portar les finestretes tancades perquè no penetri el fum dins de l'habitacle i que l'aire condicionat estigui en mode recirculació".
Com en qualsevol altra situació de baixa visibilitat, és obligatori l'ús de llums, com si estiguéssim conduint sota els efectes de boira. I per descomptat, respectar els límits de velocitat més que mai.
"Si tenim foc a esquerra i dreta, es pot avançar. Però mai travessarem les flames perquè el vehicle es pot quedar aturat i el perill serà encara més gran", adverteix el cap de bombers.
Si les flames tallen el pas i no tenim res més a fer que abandonar el vehicle, hem de fer-ho tan lluny com sigui possible d'una zona cremada, evitant fugir cap amunt, perquè així és com ens assoliran més ràpidament les flames.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola