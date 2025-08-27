Aquesta nutricionista dicta sentència sobre l'amanida que arrasa aquest estiu: “Pensar que és lleugera és una idea errònia…”
"L'únic element de la dieta que no té calories és l'aigua"
Cloe Bellido
L'estiu és sens dubte l'època d'amanides i plats frescos. Acompanyar la taula amb una varietat de plats estiuencs i refrescants és una aposta segura per a un gran àpat amb amics o familiars, i més si aquests són saludables i aprimen... o això creiem.
La realitat és que no és del tot així. D'això en parla la nutricionista Magda Carlas a RAC1, on explica que una amanida de formatge fresc no és un plat ideal per aprimar-se: "Seria fantàstic que un formatge tan bo com aquest no engreixés. Però és el de sempre, l'únic aliment que no engreixa de la dieta és l'aigua, i tampoc aprima".
"Una amanida amb una gran bola de burrata i tomàquets no és lleuger"
La nutricionista alerta que el tòpic que les amanides aprimen és fals, igual que passa amb el formatge: “El formatge fresc té més aigua que el formatge curat i, per tant, aporta menys energia, però lògicament això no vol dir que no engreixi. Si prenem la mateixa quantitat d'un i de l'altre, òbviament el fresc engreixarà menys".
L'experta també assegura que el formatge fresc té menys densitat nutricional que el formatge curat: "La quantitat més gran d'aigua que aporta el fresc fa que sigui més digestiu, però que ens aporti menys vitamines i calci que un formatge curat".
El més important és el conjunt de la dieta
Carlas explica que cal oblidar-se que engreixar-se o aprimar-se depèn d'un únic aliment: "Depèn del conjunt de la dieta. No hi ha cap aliment que aprimi i no n'hi ha cap que no engreixi si el prens en quantitat. L'únic element de la dieta que no té calories és l'aigua", recalca.
"Pensar que menjar una amanida amb una gran bola de burrata i uns tomàquets és lleuger és una idea errònia", explica la nutricionista. "Com més greix i més sal té un formatge, en general menys dosis hem de prendre".
