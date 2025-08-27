Científics desmenteixen el mite dels 10.000 passos al dia: aquest és el número real
Per primera vegada s’ha pogut relacionar aquest exercici diari amb diferents mesures
Alba Aguilera
És sabut que caminar és una de les activitats físiques més senzilles per mantenir-se saludable. Tant s’ha parlat del tema els últims anys que un mite fals ha corregut de boca en boca fins a convertir-se en creença: el nombre de passos que hauríem de fer cada dia.
Fins ara, es creia que 10.000 passos diaris era la xifra òptima, però estudis científics recents han desmentit aquesta informació. I no només això, sinó que han aconseguit demostrar, aquesta vegada sí, el nombre correcte.
Molts es preguntaran el perquè de l’obsessió per conèixer aquesta xifra. La resposta és clara: gràcies als dispositius compta-passos (com mòbils, rellotges i altres) és molt senzill controlar aquest hàbit que pot prevenir més d’un ensurt de salut.
D’aquesta manera, tenint clar el nombre de passos ideals al dia, aquelles persones que no tenen temps o força de voluntat per practicar esport sovint, poden sentir-se una mica més segures i tranquil·les amb el seu moviment diari.
Aquest és el nombre correcte de passos
Ara, un article publicat a Lancet Public Health s’ha dedicat a revisar les investigacions de l’última dècada sobre aquest tema. Els científics, procedents d’Austràlia, el Regne Unit i Noruega, van analitzar dotzenes d’estudis amb la participació de fins a 160.000 adults.
Com a resultat, s’ha pogut relacionar per primera vegada l’objectiu de passos diaris amb diferents mesures de salut preventiva. Així és com han determinat que s’haurien de caminar 7.000 passos al dia. Aquesta xifra, asseguren, pot reduir el risc de desenvolupar moltes malalties.
Concretament, l’estudi ha determinat que qui compleixi aquesta xifra té un 38% menys de risc de demència, un 25% menys de malalties cardiovasculars i un 28% menys de caigudes que aquells que només caminen 2.000 passos per dia.
Altres factors en què també es percep una disminució considerable, tot i que en menor mesura que en altres afeccions, són el risc de depressió i el de patir diabetis tipus 2.
