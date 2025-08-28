Un agent de viatges recomana evitar aquests cinc tipus de turistes: "T'has d'allunyar el màxim possible"
El mes d'agost és un dels més saturats per la gran afluència de turistes a les destinacions populars
Javier Fidalgo
A l'estiu, molts espanyols aprofiten l'agost per fer les maletes i gaudir d'unes vacances merescudes. Tot i això, també és un dels mesos més saturats quant a turisme.
A les destinacions més populars, es produeix una sensació de major densitat a causa de la gran afluència de turistes. Aquesta situació no ha de ser negativa, però augmenta les probabilitats de coincidir amb algun viatger que podria arruïnar l'experiència.
Aquesta és l'advertència d'un agent de viatges de l'agència Taruma, que ha compartit en una publicació el seu rànquing: "Si viatges aquest estiu, procura allunyar-te el màxim possible d'aquests cinc tipus de turistes".
Tipus de turistes que cal evitar, segons un expert
En primer lloc, l'expert recomana evitar el “turista rata”. Segons explica, aquest tipus de viatger no vol pagar per cap activitat: "A fi d'estalviar-se el preu de les entrades a l'aquari, prefereix endur-se els fills a fer un Tour per la secció de peixateria de qualsevol supermercat".
No busca viatjar a un destí, sempre busca "viatges de marca blanca, productes prefabricats que volen imitar una altra cosa a què s'assembla, però que en realitat no és", sentència.
A continuació, "el party animal", un turista a qui només li interessa sortir de festa. "Fa més de 20 anys que viatja, però no coneix cap ciutat amb la llum del dia", explica amb ironia. "Ha begut tant alcohol durant les vacances que si està sagnant no pots fumar a prop seu per perill de combustió", fa broma l'agent de viatges.
A la tercera posició trobem "el platges", un viatger que no concep les vacances sense estar a prop de la costa. "Necessites unes ulleres de sol per poder obrir la maleta", i el seu cos, "ressona com un tambor" si li propines un copet.
La plata és per a "el hooligan", un turista aficionat al futbol que "presumeix de pertànyer a un equip del qual probablement no serà ni soci". En aquest cas, parlar amb ell d'un altre esport pot ser un repte: "Resulta especialment complicat mantenir una conversa coherent de més de cinc minuts que no tracti de futbol".
Finalment, el tron és per al “turista cleptòman”. L'agent explica que, si en coneixes un, "pots donar-li directament el condol, ja que la vida d'una persona que necessita robar les piles, les bombetes i els rotllos de paper higiènic de l'habitació d'un hotel ha de ser molt trista".
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms