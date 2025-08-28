José Manuel Felices, metge, revela les 2 claus per baixar la temperatura corporal i dormir (bé) sense aire condicionat
Hi ha una raó científica sòlida que explica per què la calor és l'enemic número u del descans
Alexandra Costa
Aquest estiu està sent molt dispers, moments molt càlids i altres més frescos, però una de les batalles nocturnes més comunes i frustrants és la lluita per agafar el son en una habitació que sembla un forn. Donar voltes al llit, sentir els llençols enganxosos i veure com passen les hores sense poder descansar és una experiència que minva la nostra energia i afecta el nostre humor l'endemà. Molts prefereixen no abusar de l'aire condicionat pel cost, l'impacte ambiental o la sequedat que genera a l'ambient. No obstant això, renunciar a ell no ha de significar renunciar a un somni reparador.
El problema va més enllà de la simple incomoditat. Hi ha una raó científica sòlida que explica per què la calor és l'enemic número u del descans. Afortunadament, el coneixement de la nostra pròpia biologia és la millor eina per combatre-la. En aquest context, el metge José Manuel Felices ha compartit a través de les seves xarxes socials una sèrie de claus pràctiques i accessibles, basades en la fisiologia humana, per baixar la temperatura corporal i, finalment, poder dormir bé fins i tot les nits més tòrrides.
La ciència del somni i la calor
Per entendre per què aquests trucs funcionen, primer hem de comprendre què li passa al nostre cos quan es prepara per dormir. El nostre organisme es regeix pel cicle circadiari, un rellotge biològic intern que regula, entre altres coses, els patrons de son i vigília. Quan cau la nit i la llum disminueix, el nostre cervell comença a segregar melatonina, l'hormona que indueix la somnolència. Però aquest procés hormonal no passa de manera aïllada; està intrínsecament lligat a una disminució de la nostra temperatura corporal.
El cos necessita refredar-se per entrar en un estat de son profund i reparador. Aquest descens de la temperatura, que comença al tors i s'irradia cap a les extremitats, és un senyal inequívoc perquè el cervell sàpiga que és hora de descansar. El problema sorgeix quan la temperatura ambiental és massa alta. En un entorn calorós, el nostre cos s'ha d'esforçar molt més per dissipar la seva calor, cosa que dificulta i retarda aquest refredament necessari. Com a resultat, la producció i l'eficàcia de la melatonina es veuen obstaculitzades, i ens trobem en un estat d'alerta i agitació que ens impedeix dormir. Les claus del Dr. Felices ataquen directament aquest problema fisiològic.
Clau 1: refredament estratègic
Una de les estratègies més eficaces i ràpides que proposa el Dr. Felices se centra a refredar el cos des de dins cap a fora, utilitzant els punts on els vasos sanguinis estan més a prop de la pell. La primera clau consisteix a submergir les nines en aigua freda durant uns 30 segons just abans de ficar-se al llit. Aquest simple gest refreda la sang que circula per les artèries radial i cubital, i aquesta sang més fresca es distribueix ràpidament per la resta del cos, aconseguint una reducció de fins a mig grau en la temperatura corporal en qüestió de minuts.
Com a complement a aquesta tècnica, es pot fer servir una tovallola freda i humida. Col·locar-la sobre punts clau com el front, el coll o la part posterior dels genolls té un efecte similar i perllongat. Per als qui es desperten acalorats a mitjanit, el Dr. Felices suggereix una versió més intensa: humitejar uns mitjons, ficar-los uns minuts al congelador i posar-los als turmells. Aquesta zona també és crucial per a la termoregulació i ajudarà a mantenir una sensació de frescor duradora.
Clau 2: el secret mil·lenari
La segona gran estratègia no se centra a refredar el cos directament, sinó a manipular el microclima del nostre entorn més immediat: el llit. Es tracta del conegut com a "mètode egipci", una tècnica tant antiga com efectiva. Consisteix a utilitzar un polvoritzador per ruixar aigua fresca sobre els llençols, especialment el llençol de dalt, fins que quedin lleugerament humides, però no xopes.
El principi científic darrere aquest mètode és el refredament per evaporació. A mesura que l'aigua dels llençols s'evapora al llarg de la nit, extreu calor de l'aire circumdant i, més important, del nostre propi cos. Aquest procés genera una brisa fresca i constant que redueix la temperatura de la superfície del llit en diversos graus, creant una sensació molt semblant a la que s'obté amb l'aire condicionat, però de manera natural i sense cost. És una solució enginyosa que transforma el teu llit en un oasi de frescor personal i et permet dormir plàcidament mentre la calor es dissipa al teu voltant.
