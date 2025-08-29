El mètode de la Policia Nacional que has de conèixer per evitar els ofegaments infantils
Segons la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, només a la primera quinzena de juliol hi va haver 29 víctimes mortals per ofegament
Lola Gutiérrez
Al mig del tòrrid estiu, hi ha una solució infal·lible per combatre la sufocant calor: una bona capbussada. Donar-te un bon bany a la piscina, la platja o fins i tot en un riu és la gran solució per a molts, però com tot té els seus riscos, especialment per als més vulnerables: els nens petits.
Risc d'ofegament: només calen 10 centímetres de profunditat
Molts poden pensar que el risc d'ofec per a un petit només existeix a la platja, o a les piscines més profundes. La veritat és que això no és així: només n'hi ha prou amb 10 centímetres perquè un nadó es pugui ofegar, com alerta la Policia Nacional al seu compte a X.
Segons el Sistema Integrat de Gestió de Dades d'Incidències al Medi Aquàtic (SIFA), a Espanya ja han mort més de 100 persones per ofegament des de començament d'estiu, una mitjana de dues per dia.
Segons estimacions de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, només a la primera quinzena de juliol hi va haver 29 víctimes mortals. De mitjana, cada any moren més de 350 persones a zones de platges o rius a Espanya.
Només aquest any, 20 de les víctimes mortes eren menors, deu només al mes de juny. Del total de persones, quatre eren menors de tres anys, cinc tenien entre onze i disset i dues tenien entre quatre i deu anys, explica la federació.
El 2024 va tancar com el segon pitjor any dels últims deu, amb 471 morts per ofegament. La gran majoria d'ofegaments han passat en zones no vigilades, i per això tots els organismes alerten de l'alt risc de banyar-se en aquests llocs.
Conèixer el truc que exposa la Policia a X podria ser molt útil per salvar la vida un menor que s'està banyant sol, fins i tot en zones vigilades o amb socorristes.
La regla del 10/20
Per evitar ensurts, la Policia Nacional aconsella en xarxes socials un truc perquè els nadons nedin fora de perill. És la regla del 10/20. Aquest truc consisteix a mirar el teu nen cada 10 segons, a una distància que pugui ser recorreguda en no més de 20 segons.
D'aquesta manera, si li arribés a passar qualsevol cosa, podries arribar a temps i prevenir-lo d'ofegar-s'hi.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms