Quant costa tenir el ventilador encès tota la nit?
Aquest estiu ha estat imprescindible en molts punts de la geografia espanyola per intentar mitigar la intensa calor
Irene Roma
Després d’un estiu abrasador que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja ha qualificat com el més càlid des que hi ha registres, molts han hagut (i encara han) de passar nits senceres amb l’aire condicionat o, la majoria, amb el ventilador encès.
A la incomoditat de les altes temperatures s’hi ha sumat, i encara hi és, la preocupació per la factura de la llum, que podria disparar-se després de dies sencers amb els aparells de refrigeració connectats i en funcionament per intentar mitigar la intensa calor d’aquest estiu. Doncs bé, calma, perquè la cosa no serà tan greu.
Tot la nit en funcionament
Òbviament, la despesa final de tenir el ventilador encès tota la nit (ha estat l’opció més habitual, ja que a moltes persones els resulta molt incòmode i poc "saludable" dormir amb l’aire condicionat en marxa) dependrà de la potència de l’aparell i del preu de l’electricitat.
Tot i així, la veritat és que solen ser electrodomèstics força eficients i, per tant, amb un consum elèctric força reduït. Així doncs, el seu ús continuat durant tot l’estiu no farà pujar gaire la factura de la llum.
És a dir, tenir el ventilador engegat tota la nit només farà pujar uns cèntims al dia la factura final. En concret, aquest increment pot suposar (com a màxim) uns 12 cèntims per nit, cosa que farà augmentar en uns 3,5 euros la factura mensual de la llum.
Tenint en compte els beneficis que aquest aparell aporta a l’hora d’ajudar-nos a combatre la calor durant els mesos d’estiu, sembla una despesa menor en comparació amb els avantatges que proporciona.
Tot i això, encara es pot optimitzar més l’ús del ventilador escollint models energèticament eficients i tenint en compte, a l’hora de comprar-lo, que com menys potència tingui, menys consum elèctric suposarà.
Un truc per augmentar la sensació de frescor
Per incrementar la sensació de frescor que proporciona el ventilador sense necessitat que sigui un electrodomèstic gran o potent, pots recórrer al truc del gel. Això només serveix per a ventiladors de sobretaula, però és molt efectiu.
Només cal que col·loquis un bol amb glaçons de gel davant del ventilador i, immediatament, notaràs com en surt una brisa suau que refresca l’ambient de seguida.
