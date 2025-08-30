Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Així és el perillós 'Stop de la mort' revelat per un professor d'autoescola | Vídeo

L'alcalde d'Elx ha pujat al volant al costat del tiktoker '@aprovadoalaprimera' per enfrontar-se la famosa cruïlla a la ciutat il·licitana

Què és l''Stop de la mort'?

Què és l''Stop de la mort'? / wirestock

Redacció

Aprovar l'examen pràctic del carnet de conduir pot suposar, depenent de la ruta, tot un repte. Recorreguts laberíntics, cartells amagats o un examinador massa exigent poden posar en risc l'aprovat de fins i tot aquells aspirants més ben preparats.

D'això en parla Edén Diez, el conegut instructor d'autoescola que compta amb més de 2,2 milions de seguidors al seu compte de TikTok, @aprovadoalaprimera.

El famós 'tiktoker', juntament amb l'alcalde d'Elx al 'Stop de la mort'

En uns dels seus vídeos recents, el creador de contingut mostra a l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, el perillós 'stop' de visibilitat reduïda que provoca el suspens de molts il·licitans i que s'ha tornat viral entre els examinats.

Diez va pujar al cotxe amb l'alcalde Pablo Ruz per així ensenyar-li aquest perillós encreuament. Poc després d'arrencar, arriben al conegut 'Stop de la Mort': una sortida sense pràcticament visibilitat i amb cotxes creuant en tots dos sentits.

En aquest punt del vídeo, Ruz ja s'emporta un ensurt en treure el cap per l'encreuament i comprovar en primera persona com no es veu pràcticament res una vegada arribes a l''stop'.

Ràpida reacció de l'ajuntament

Després d'aquest vídeo, juntament amb Diez, l'Ajuntament d'Elx va respondre en menys de 48 hores instal·lant un mirall per donar visibilitat.

Per travessar aquest perillós encreuament, en primer lloc, cal comprovar si hi ha cotxes circulant a banda i banda de la via, ja que aquests disposen de la prioritat.

Seguidament, cal dirigir la mirada al capdavant per comprovar si hi ha algun vehicle a l''stop' del davant.

@aprobadoalaprimera

🚨 ¡Esto sí que es rapidez! 🚗💨 En este vídeo le comento al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que hay un STOP muy conflictivo en la salida de examen de Elche. La visibilidad por la izquierda es malísima, y por eso le propuse instalar un espejo para evitar más suspensos en esa zona. ¿Y qué pasó? Que Pablo no solo escuchó la propuesta… ¡sino que la vivió en primera persona! Al conducir por ese mismo punto, se dio cuenta del problema real: casi no ve venir un coche y sufre un pequeño susto 😬 ¿El resultado? 🪞 48 horas después, el espejo ya estaba instalado. Así sí. 👏 Gracias al alcalde y al Ayuntamiento de Elche por actuar tan rápido. Este tipo de acciones marcan la diferencia para todos los que se examinan en nuestra ciudad.

♬ sonido original - Aprobado a la primera

En cas que hi hagi un altre cotxe davant per incorporar-se a la via a través d'aquest stop, haurem de deixar que ho faci en primera instància, ja que es troba a la nostra dreta i compta amb la preferència per fer-ho.

Finalment, quan ja no quedi ningú a prop de la cruïlla, és quan podem incorporar-nos a la via de forma lenta, pel fet que la poca visibilitat ens pot dificultar veure si algú de lluny s'acosta.

