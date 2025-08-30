Així és el perillós 'Stop de la mort' revelat per un professor d'autoescola | Vídeo
L'alcalde d'Elx ha pujat al volant al costat del tiktoker '@aprovadoalaprimera' per enfrontar-se la famosa cruïlla a la ciutat il·licitana
Redacció
Aprovar l'examen pràctic del carnet de conduir pot suposar, depenent de la ruta, tot un repte. Recorreguts laberíntics, cartells amagats o un examinador massa exigent poden posar en risc l'aprovat de fins i tot aquells aspirants més ben preparats.
D'això en parla Edén Diez, el conegut instructor d'autoescola que compta amb més de 2,2 milions de seguidors al seu compte de TikTok, @aprovadoalaprimera.
El famós 'tiktoker', juntament amb l'alcalde d'Elx al 'Stop de la mort'
En uns dels seus vídeos recents, el creador de contingut mostra a l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, el perillós 'stop' de visibilitat reduïda que provoca el suspens de molts il·licitans i que s'ha tornat viral entre els examinats.
Diez va pujar al cotxe amb l'alcalde Pablo Ruz per així ensenyar-li aquest perillós encreuament. Poc després d'arrencar, arriben al conegut 'Stop de la Mort': una sortida sense pràcticament visibilitat i amb cotxes creuant en tots dos sentits.
En aquest punt del vídeo, Ruz ja s'emporta un ensurt en treure el cap per l'encreuament i comprovar en primera persona com no es veu pràcticament res una vegada arribes a l''stop'.
Ràpida reacció de l'ajuntament
Després d'aquest vídeo, juntament amb Diez, l'Ajuntament d'Elx va respondre en menys de 48 hores instal·lant un mirall per donar visibilitat.
Per travessar aquest perillós encreuament, en primer lloc, cal comprovar si hi ha cotxes circulant a banda i banda de la via, ja que aquests disposen de la prioritat.
Seguidament, cal dirigir la mirada al capdavant per comprovar si hi ha algun vehicle a l''stop' del davant.
En cas que hi hagi un altre cotxe davant per incorporar-se a la via a través d'aquest stop, haurem de deixar que ho faci en primera instància, ja que es troba a la nostra dreta i compta amb la preferència per fer-ho.
Finalment, quan ja no quedi ningú a prop de la cruïlla, és quan podem incorporar-nos a la via de forma lenta, pel fet que la poca visibilitat ens pot dificultar veure si algú de lluny s'acosta.
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis