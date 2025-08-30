El racó de Sant Boi de Llobregat que ja és a la història del cinema
Una benzinera de la localitat del Baix Llobregat va ser escenari d'una de les seqüències més importants de 'Tres metros sobre el cielo'
Pau Lizana
La saga de pel·lícules que va iniciar 'Tres Metros Sobre el Cielo' (Fernando González Molina, 2010) va ser tant taquillera com polèmica. I és que malgrat les crítiques per la superficialitat de l'argument, o del tracte que reben les dones en aquesta pel·lícula, és innegable que la saga que va protagonitzar un jove Mario Casas va marcar un abans i un després a la vida de molts i moltes adolescents.
L'adaptació cinematogràfica de les famosíssimes novel·les de Federico Moccia es desenvolupen a Barcelona, però moltes escenes també es van gravar en poblacions de l'àrea metropolitana. A més d'algunes escenes al Prat de Llobregat o a l'Hospitalet, l'escenari escollit per obrir el segon títol de la saga, 'Tengo Ganas de Ti' (Fernando González Molina, 2012), va ser Sant Boi de Llobregat.
La benzinera on Hache (Mario Casas) coneix Gin (Clara Lago), la que serà el seu segon gran amor després del fracàs del seu romanç amb Babi (María Valverde), és la coneguda gasolinera Oasis. L'escena que protagonitza l'Oasi està situada al final de la carretera BV-2002, que uneix Sant Boi amb Colònia Güell o Sant Vicenç dels Horts, és de les més reconeixibles del film.
Quan Hache està pagant dins de la benzinera, Gin arriba amb el seu cotxe, es distreu mirant Hache i li tomba la moto. A més, omple el cotxe amb la benzina que Hache ja havia pagat. És llavors quan Hache surt a buscar-la i li treu les claus del cotxe. Després d'una breu discussió, on es pot comprovar la complicitat entre els dos joves, Hache comença a conduir el cotxe de Gin i surten de la benzinera, per dirigir-se després a un sopar.
Una pel·lícula de rècords
En el moment de la seva estrena, el juny del 2012, 'Tengo ganas de ti' va tenir un èxit irresistible. Va ser l'estrena més taquillera de l'any i només el primer cap de setmana va recaptar 3 milions d'euros, que llavors van donar un respir a la taquilla espanyola, que no passava pel seu millor moment. Segons el portal IMDb, el film de González Molina va acabar recaptant prop de 14 milions d'euros.
