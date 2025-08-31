Evita ser estafat simplement desactivant aquesta opció del teu telèfon
Aquesta és la configuració que has de fer ara mateix al mòbil per evitar les estafes, segons la Guàrdia Civil
Ricardo Castelló
La majoria dels ciutadans espanyols estan immersos en l’era digital, ja que comporta molts avantatges, però també han augmentat considerablement les estafes a través de les xarxes socials. Per aquest motiu, cada cop hi ha més ciberdelinqüents, i la societat ha de ser conscient que cal estar sempre alerta.
Una de les èpoques en què es cometen més estafes és durant l’estiu, ja que moltes persones estan de vacances i pendents del telèfon mòbil.
Els ciberdelinqüents solen utilitzar els mètodes més habituals, com el phishing, smishing o suplantacions d’identitat. Tot i això, també hi ha altres mètodes que es duen a terme mitjançant uns dispositius anomenats Stingrays.
Un informe realitzat per l’Associació del Sistema Global de Comunicacions Mòbils (GSMA) revela que els Stingrays són dispositius portàtils que es poden aconseguir fàcilment per internet i que tenen com a objectiu fer que els mòbils es connectin a xarxes 2G.
Aquestes xarxes no tenen cap mena de protecció, per la qual cosa els dispositius que s’hi connecten entren en un terreny molt perillós. Per aquest motiu, els ciberdelinqüents utilitzen aquestes xarxes mitjançant els Stingrays per fer que els mòbils rebin missatges de text fraudulents.
Com defensar-se dels Stingrays
Per evitar ser estafat, només cal desactivar la connexió 2G del dispositiu Android. Tot i això, en els aparells amb Android 12 o superior, cal fer-ho de la següent manera:
- Ves a la configuració del telèfon
- Entra a l’apartat “Xarxes i Internet”
- Clica a l’opció “SIM”
- Desactiva l’opció “Permetre 2G”
És fonamental desactivar aquesta opció en els dispositius, ja que els missatges que arriben a través de l’SMS no poden ser detectats pels operadors de la companyia ni pels filtres de correu brossa.
