El nyam: un aliment gairebé desconegut i que pot millorar la teva memòria
A més, t'ajudarà a controlar el nivell de sucre en sang
Pablo Varela
La dieta es pot convertir en la nostra millor aliada a l'hora de prevenir i combatre malalties. Hi ha una gran quantitat d'aliments que ens poden ajudar a portar una millor qualitat de vida i un d'ells és tant beneficiós com desconegut: el nyam.
El nyam és un tubercle carregat de nutrients i amb una gran varietat de preparacions possibles. És un element present a les cuines de molts llocs del món, però a Espanya és un gran desconegut.
Entre la seva multitud de beneficis per a la salut, el seu potencial per ajudar la memòria és la característica que més ha cridat l'atenció a investigadors de diferents països.
Beneficis del nyam
Aquest aliment, pertanyent a la família de les dioscoreaceae, es presenta en diferents varietats al voltant del globus. Cada varietat presenta característiques, sabors i textures úniques, però totes coincideixen en els beneficis i multitud de possibles preparacions.
És un producte ric en nutrients, font de carbohidrats complexos, fibra, vitamines i minerals com el potassi i el magnesi. Així mateix, aquesta fibra ajuda a la salut digestiva, mentre que els carbohidrats complexos ens ajuden a controlar els nostres nivells de sucre a la sang. El seu baix contingut en greix i el potassi el converteixen en un aliment ideal per cuidar la salut del nostre cor.
Però si hi ha un benefici que crida l'atenció sobre la resta, aquest és el seu potencial per ajudar la nostra memòria. El nyam conté antioxidants que poden protegir les cèl·lules cerebrals del dany oxidatiu, així com vitamina B6, essencial per a creació de neurotransmissors que millorin les nostres funcions cognitives i la nostra memòria.
Si no saps com provar aquest fantàstic tubercle, aquest és un altre dels seus avantatges! Podràs bullir-lo, rostir-lo o incloure'l en sopes i guisats. Això sí, evita els fregits perquè, encara que populars amb aquest aliment, solen afegir greixos no saludables i calories extra.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat