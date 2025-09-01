Arthur Brooks, expert en felicitat: "El veritable farsant està convençut de no ser-ho"
La síndrome de l'impostor és més present que mai al nostre entorn
Balma Simó
Quan l'èxit es converteix en un costum i les felicitacions i les lloances arriben sovint a orelles d'una persona, aquesta pot desenvolupar formes d'inseguretat per por de decebre. Al llarg del temps, aquesta sensació negativa es pot arribar a controlar, per tal de reduir-la fins a neutralitzar-la. Això, però, requereix una sèrie d'habilitats, algunes de les quals s'adquireixen per mitjà de l'experiència i el consegüent autoconeixement.
La síndrome de l'impostor
Hi ha qui, no obstant això, no aconsegueix sortir del bucle nociu d'entrada, sent incapaços d'internalitzar els mateixos èxits i mantenint una por de ser qualificats com a frau, malgrat l'evidència de les seves capacitats. Aquesta percepció és coneguda com la síndrome de l'impostor.
El professor de lideratge i felicitat de la Universitat de Harvard, Arthur C. Brooks, explica en un article a la revista literària i cultural 'The Atlantic' que aquesta sensació la pot tenir qualsevol per molt important que sigui en el seu àmbit, com li va passar a Jon Steinbeck amb el llibre de 'El raïm de la ira'. "Per molts d'aquests triomfadors, com més elogis reben, més els preocupa estar enganyant els altres. Ni tan sols cal ser un geni per sentir-se un impostor", afirma Brooks.
L'impacte de les xarxes socials
Actualment, quan té lloc una fita a la nostra vida, és habitual publicar-la al moment en els comptes personals de xarxes socials, moltes vegades per presumir del que s'ha aconseguit. En canvi, si passa un fet negatiu, aquest s'amaga perquè la gent del nostre entorn no sàpiga res, provocant una sospita que s'està enganyant algú. El catedràtic de Harvard assegura el següent: "A l'entorn actual, quan les persones cultiven assíduament una imatge a les xarxes socials que accentua el que és positiu i enterra el que és negatiu, qualsevol es pot sentir un fracassat i un farsant".
No obstant això, aquesta sensació negativa pot ser un bon senyal. "Si a tu també et preocupa això, tinc bones notícies per a tu: el fet que tinguis aquesta preocupació significa que probablement no seràs un farsant; el veritable farsant està convençut que no ho és", assenyala l'escrit dels Estats Units.
Maneres de superar la síndrome de l'impostor
Tot i això, Brooks alerta que patir la síndrome de l'impostor és "certament perjudicial per a la teva felicitat", ja que la teva tranquil·litat es veurà afectada. Tot i que, a l'article de 'The Atlantic' detalla el professor que hi ha tres formes factibles per superar-lo:
- "No et parlis com si t'odiessis. Així com no li diries, o no hauries de dir a la teva parella o al teu fill que són uns idiotes incompetents, hauries d'evitar parlar-te així. Un autodiàleg més amable pot sonar com el tipus d'autoenfocament indulgent que caracteritza el narcisisme, cosa que, de fet, podria caure en la falsedat, però en realitat no pot caure en la falsedat, però ets un idiota incompetent; simplement ets una persona que espera aprendre i millorar”
- "Monitoreja el teu progrés. Ja siguis cirurgià, pare o mare (o tots dos), quan t'enfrontis a una tasca desafiant, intenta considerar-la una oportunitat de creixement i aprenentatge. Porta un registre del teu progrés personal per crear un registre objectiu del teu avenç cap als teus objectius, en lloc d'obsessionar-te amb el que encara no has aconseguit. Per exemple, si has començat una nova adquisició, en lloc de preocupar-te pel que encara no saps o no pots fer.
- "Busca companyia. Crear o unir-se a una comunitat de persones en una situació professional similar pot ser molt útil. Això proporciona un grup d'iguals amb què pots parlar amb franquesa sobre les teves inseguretats i descobrir que aquests dubtes són bastant comuns. Això va resultar ser un avantatge del moviment 'Lean In' iniciat per Sheryl Sandberg, van ser executius de Meta, perquè els van frenar, i la síndrome de l'impostor va ser un exemple molt típic.
La falsa modèstia
Alhora, Brooks explica també que la gent de vegades diuen ser farsants sense pensar-ho per modèstia fingida. "Res és més fals, per descomptat, que aquesta aparença d'humilitat. L'artifici del fanfarró és transparent i fa que l'autor sigui instantàniament irritant i desagradable; una mica com, bé, un farsant", sentencia l'expert.
