Avís del tècnic d'emergències Miguel Assal: aquest és el color de banyador que mai no hauries de comprar
La teva vida o la dels teus fills pot estar en joc
Luis Miguel Mora
A tots ens encanta portar el vestit de bany més cridaner, amb dissenys originals i que estigui a la moda durant l'estiu. Tanmateix, això no sempre és el més segur, ja que algunes peces poden representar un risc en cas d'ofegament. El color de la tela, en confondre's amb l'aigua, en pot dificultar la localització. Així ho ha advertit el tècnic d'emergències Miguel Assal.
Sigui per a tu o per al teu fill, triar un banyador sembla una decisió simple i sense importància, però res més lluny de la realitat. Segons Assal, el color de la roba pot determinar com sigui de fàcil o difícil localitzar-te a l'aigua en cas d'emergència.
El tècnic en emergència mostra en un vídeo com dos vestits de bany de colors diferents tenen una reacció diferent en barrejar-se amb l'aigua. Sigui en una piscina o al mar, els colors clars es camuflen ràpidament: "Quan hi ha moviment a l'aigua, el blau es mimetitza i ja no l'aprecies". Passa el mateix amb el blanc, que es confon fàcilment amb el 'gresite' de les piscines o l'escuma del mar.
Per contra, colors brillants com el groc, vermell, taronja o rosa destaquen clarament fins i tot des de la distància. "La vida del teu fill depèn del temps que no estigui localitzat", incideix Assal.
Visibilitat i temps de reacció
La visibilitat a l'aigua és un factor crític, perquè en situacions de perill, cada segon compte. Si un nen s'enfonsa o pateix un contratemps, localitzar-lo ràpidament pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia. Per això, triar colors cridaners facilita una reacció més immediata per part dels socorristes o dels mateixos pares.
