Parles amb tu mateix en veu alta? La psicologia revela els seus beneficis

Encara que sembli estrany per a molts, és molt normal i positiu per a la teva salut mental, entre altres

Parlar en veu alta és molt positiu

Parlar en veu alta és molt positiu / mdjaff

Luis Alloza

Parlar sol en veu alta no et converteix en una persona boja. Al contrari, és una pràctica força comuna entre la població i, en realitat, està recolzada per la psicologia com una eina poderosa per millorar l'exercici mental, la regulació emocional i l'autoconeixement, sempre que no es converteixi en una cosa compulsiva. També el context és important: fer-ho a casa sol passar desapercebut, però si ho fem quan caminem pel carrer pot atraure mirades d'incomprensió.

Un dels beneficis més clars de parlar en veu alta per un mateix és la concentració. Quan verbalitzes el que penses o fas, redueixes distraccions i mantens el focus en la tasca que estàs realitzant. Aquesta tècnica és especialment útil en tasques complicades o que impliquen diversos passos, com ara cuinar o treballar amb números. A més, pensar en veu alta ajuda a estructurar millor les idees i facilita la presa de decisions en sentir les teves opcions de forma externa, com si les parlessis amb una altra persona.

Alhora, hi ha estudis que demostren que dir coses en veu alta pot millorar la retenció d'informació. Un exemple són els estudiants que repassen apunts, llegeixen en veu alta o s'expliquen el tema a si mateixos. Recitar o descobrir activament facilita la comprensió i ajuda a recordar conceptes i dades importants.

Eficaç contra l'estrès

Parlar sol també ofereix beneficis importants en l'àmbit personal. Pot ajudar-te a tranquil·litzar-te en moments de tensió o estrès mitjançant frases com “Tot estarà bé” o “Puc amb això”. És una manera efectiva d'alliberar tensió, processar emocions o validar els sentiments sense dependre de ningú més.

D'altra banda, expressar les vostres idees en veu alta també millora les vostres habilitats socials i comunicatives i ajuda a guanyar confiança a l'hora de parlar en públic. També té un impacte positiu en la nostra salut mental, ja que en parlar amb tu mateix, et pots entendre millor i conèixer el que penses.

