Sam Altman, fundador d'OpenAI, alerta els que usen ChatGPT com a psicòleg: “No hi ha confidencialitat legal”
El CEO d'OpenAI ha parlat al pòdcast del famós còmic nord-americà Theo Von
Lola Gutiérrez
L'auge de la intel·ligència artificial ha permès que el que abans s'aconseguia en molt més temps, ara es faci en un clic. Amb l'arribada del ChatGPT i altres webs de missatgeria instantània amb IA, l'ús ha arribat a límits inimaginables. N'hi ha molts que fins i tot el fan servir com a confident o psicòleg personal.
D'això, i de la lletra petita darrere de la privadesa del ChatGPT, va parlar al pòdcast del còmic nord-americà Theo Von el mateix CEO d'OpenAI, Sam Altman.
La IA no és un terapeuta
El CEO d'OpenAI, l'empresa creadora de ChatGPT, ha llançat una advertència als usuaris que el facin servir per a teràpia o com un psicòleg personal. Segons Altman, la indústria de la intel·ligència artificial encara no ha esbrinat com protegir la privadesa de l'usuari quan es tracta de converses més privades, perquè senzillament no hi ha la confidencialitat que sí que hi ha entre un doctor i el pacient quan el teu doctor és una IA.
En resposta a una pregunta de Theo Von sobre el funcionament de com la IA treballa amb el sistema legal actual, el CEO d'OpenAI va alertar que el gran problema que no hi hagi una estructura legal o de política que protegeixi els usuaris de les seves converses: “La gent parla de la merda més personal de les seves vides amb el xat.
La gent, especialment jove, ho fa servir com un terapeuta, un coach vital i preguntant, 'Què he de fer?'", explica Altman. "I ara, si parles amb el terapeuta, advocat o doctor sobre aquests problemes, hi ha un privilegi legal amb això. Hi ha confidencialitat, nosaltres encara no hem esbrinat això amb el ChatGPT”.
La guerra amb el New York Times
L'aparició de Sam Altman al pòdcast de Theo Von juntament amb la guerra d'OpenAI amb New York Times, que va néixer amb la demanda del diari nord-americà el desembre del 2023. En resposta a tota la polèmica en què l'empresa d'IA més important del món s'ha vist embolicada, el mes de juny passat van arribar amb la demanda:
"El New York Times i altres demandants han presentat una exigència dràstica i innecessària a la seva demanda infundada contra nosaltres: conservar les dades dels clients de ChatGPT i API indefinidament".
"L'empresa entén que la manca de privadesa podria obstaculitzar una adopció més àmplia per part dels usuaris (...). OpenAI ja ha estat impugnant una ordre judicial en la seva demanda contra el New York Times, que l'obligaria a guardar els xats de centenars de milions d'usuaris de ChatGPT a escala mundial, excloent-ne els dels clients de ChatGPT Enterprise", explicaven.
"Creiem fermament que això és una extralimitació del New York Times. Continuem apel·lant aquesta ordre perquè puguem continuar prioritzant la seva confiança i privadesa", denunciaven al comunicat, on a més es podia llegir un apartat de preguntes bàsiques sobre la demanda del The New York Times.
