Un mecànic exposa aquestes 5 regles de la DGT: "No et diuen que trenquen el cotxe i que pots tenir un accident"
Aquestes cinc normes de trànsit no són bones per al vehicle, segons l'expert
Javier Fidalgo
La funció de la Direcció General de Trànsit (DGT) és regular i disciplinar el trànsit a les vies interurbanes i travesses d'Espanya. L'organisme s'encarrega d'implementar, mantenir i millorar els sistemes de transport i promoure la seguretat viària. Per aquest motiu, inclou normatives que asseguren una òptima conducció dels conductors i la viabilitat dels vehicles.
Tot i això, hi ha experts en automòbil que no estan d'acord amb algunes de les regles del codi de circulació. El mecànic @bernideldesguace ha compartit un vídeo a les seves xarxes socials criticant cinc normes de la DGT.
"La gent no pensa abans de fer les coses: Ni els que fan les normes, ni els que les segueixen", comença el creador de contingut. La primera regla que comenta el tècnic és l'obligació de circular a 30 quilòmetres per hora a ciutat.
Segons el mecànic, aquesta norma obliga el vehicle a circular en màximes revolucions, amb una segona marxa molt alta o amb una tercera molt baixa: “Força el motor, generant carbonissa i gastant més combustible”.
En segon lloc, l'especialista s'ha mostrat molt crític amb el sistema Star-Stop, un dels avenços més significatius i que s'inclou en la majoria dels models recents. "Cada vegada que arrenca i para el motor estàs fonent abans la bateria, el motor d'arrencada i fotent la lubricació", adverteix a la publicació.
Tot seguit, el mecànic posa en dubte la recomanació d'encendre els llums de dia. L'organisme assenyala que aquest gest millora la visibilitat en cotxes antics que no tenen llums diürnes. Tot i això, aquesta pràctica podria ser perjudicial per a aquest tipus de vehicles.
"Fons bombetes, forces l'alternador i et carregues la bateria més de pressa", alerta el vídeo. Seguidament, Berni és crític amb la instal·lació d'alguns guals o ressalts, que poden provocar danys mecànics greus al cotxe, perquè "rebenten amortidors, llantes, baixos i fins i tot el càrter".
Finalment, el vídeo acaba valorant el risc d'incorporar-se a una autovia massa lent, una conducta que s'acostuma a justificar per precaució. "Si entres a 40 en una via de 120, t'arrisques que et mengin el cul", diu amb sarcasme.
