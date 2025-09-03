Ni mosquit ni vespa: aquestes són les pitjors picades d'animal a l'estiu i així es poden detectar
Hi ha centenars d'animals la picada dels quals pot ser perillosa i fins i tot arribar a ser mortal i cadascú deixa una marca diferent
Luis Miguel Mora
L'estiu és la pitjor època per a la nostra pell, perquè milers d'insectes campen a gust i ens acaben picant. Mosquits, vespes, abelles o fins i tot puces es converteixen en una molèstia constant. Les seves picades no només causen molèsties com a picor o inflor, sinó que, en alguns casos, poden provocar reaccions al·lèrgiques més greus. Tot i això, hi ha un animal que està fora d'aquesta llista la picada del qual pot arribar a ser mortal, com ha informat el famós farmacèutic de TikTok, Álvaro Fernández. Per detectar-la, observa com t'ha picat perquè et deixa aquesta marca a la pell.
Amb la calor i les activitats a l'aire lliure, augmenten els insectes indesitjats. Les diferents activitats a l'aire lliure siguin a la platja o al camp, són l'escenari perfecte perquè una bestiola et piqui. Per això, si notes una marca o taca rara a la teva pell i no saps de què és, el farmacèutic Álvaro Fernández explica com reconèixer les picades més comunes i perilloses de l'estiu.
Hi ha tantes picades com insectes
"Hi ha tanta bestiola solta que et pot picar, que és important saber diferenciar-los", comenta l'expert en començar la seva explicació. Les picades poden causar des de simples molèsties fins a reaccions al·lèrgiques greus. Saber quin insecte les ha provocat pot ajudar a actuar de manera ràpida i eficaç.
En cas de picada, es recomana rentar la zona, aplicar fred local i acudir al metge si hi ha símptomes greus. L'estiu és per gaudir-ne, però amb precaució, perquè els insectes també estan de vacances i volen de cos en cos per deixar marca. El farmacèutic destaca les de l'escorpí, paparres o aranyes.
Principals insectes i com identificar-ne les picades
- Mosquit: És la més comuna. Produeix una lleu inflor amb un punt vermell al centre i sol causar picor immediata. "Cada any en toca alguna, així que segur que les coneixes i les detestes", apunta Fernández.
- Formiga: Provoca petites ferides i encara que poden semblar inofensives, algunes espècies generen butllofes pel verí que alliberen.
- Paparra: S'incrusta a la pell i s'alimenta de sang. El seu perill no és només la picada, sinó que "es queden aquí ficades a tafanejar", explica el farmacèutic. Cal retirar-les amb compte per evitar infeccions.
- Xinxa: Aquestes bestioles són "d'hàbits nocturns". Deixa múltiples picades agrupades o en fila. Solen aparèixer en zones de la pell descobertes.
- Escorpí: Aquesta és una de les més doloroses i perilloses. "Amb aquest tros de fibló, ha de deixar un forat que fa un munt de mal", adverteix Fernández. Algunes espècies són potencialment mortals.
- Abella: Fa mal en picar i pot deixar el fibló incrustat. A més, algunes vegades l'insecte pot morir després de picar-te.
- Puça: És similar a la xinxa. Deixa picades petites i ordenades. "Són les deixa més boniques, encara que no són menys molestes", diu el farmacèutic.
- Aranya: La seva mossegada deixa dos punts pels seus quilífers. Pot produir inflor, dolor i, en alguns casos molt extrems, necrosi (mort de les cèl·lules).
- Vespa: Pot picar i mossegar. Les seves picades són doloroses i poden causar reaccions al·lèrgiques severes.
