Guerra de para-sols: "Estic fart d'asseure'm a tercera fila i que hi hagi para-sols buits a la primera línia"
La normativa d'accés i ús a la platja genera debat entre veïns i banyistes després de la recent sanció a dos estiuejants que van parcel·lar la zona i se'n van anar
Joan Gimeno
La guerra per convertir-se en el primer a plantar el para-sol a primera línia de platja a Cullera ja ha tingut les primeres conseqüències i, sobretot, ha tornat a reobrir el debat entre els veïns i els banyistes. Com va informar aquest diari, la Policia Local va sancionar aquest dilluns dos turistes que van incomplir la normativa d'accés i ús de la platja de Sant Antoni en accedir a la costa abans de les 8 del matí.
Les mesures han estat aplaudides per part dels banyistes, tot i que altres han lamentat la duresa de les sancions. "La normativa és necessària, però el temor és que s'acabi multant famílies que només deixen una cadira per anar a esmorzar", lamenta Rosa Martínez, veïna de Guadassuar i estiuejant habitual d'aquest tram de la costa.
Javier Ferrer, veí d'Algemesí, es mostra partidari d'aquestes sancions i celebra el reforç del control. “Estava fart de veure parcel·les marcades amb cordes i para-sols buits mentre altres havíem de buscar un lloc en segona o tercera línia”, afirma Ferrer.
El cullerenc José Vicente Artes també mostra la seva oposició a aquells banyistes que deixen el para-sol i marxen a casa. "La gent que matina per col·locar els seus para-sols es creuen els amos de la sorra i ocasionen conflictes amb altres usuaris", indica.
"No fem mal a ningú"
Tot i la duresa de les sancions, encara hi ha banyistes que intenten esquivar les sancions i plantar el para-sol a primera línia. "Ja són més de 30 anys aixecant-nos de bon matí per poder ocupar el millor lloc. Aquesta normativa va en contra dels nostres drets. No fem mal a ningú", denúncia Luís López, veí de Carcaixent. Recorda que els turistes i veïns ja s'han hagut d'adaptar a la col·locació de les hamaques i para-sols de pagament a primera línia. "Qui vulgui un lloc fresc a primera línia que s'aixequi com fem tots", insisteix.
Entre 750 i 3.000 euros
L'Ajuntament de Cullera, com ja ha informat aquest diari, ha intensificat aquest estiu la vigilància a les platges per garantir el compliment de l'ordenança municipal d'ús del litoral. La normativa contempla sancions que, en funció de la gravetat de la infracció, poden assolir fins a 3.000 euros, encara que en campanyes específiques, com la de retirada d'estris, la multa s'ha fixat fins a 750 euros.
El consistori pretén frenar pràctiques cada vegada més esteses com la reserva d'espai amb para-sols i cadires a primera línia de platja, fins i tot durant la nit o les primeres hores del matí. En aquests casos, els serveis municipals procedeixen a la retirada immediata dels objectes i es podrà tramitar la denúncia corresponent. A més, el consistori reforça aquest dispositiu durant el cap de setmana a causa de la gran afluència turística.
L'ordenança també prohibeix l'accés a la platja entre les 5 i les 8 hores, franja on es duen a terme les tasques de neteja i manteniment. Així mateix, se sancionarà la pesca recreativa fora de l'horari permès -només s'admet entre les 21 i les 5 hores- i l'entrada de vehicles no autoritzats a la sorra, llevat dels de Policia Local, socorrisme i neteja.
