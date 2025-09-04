Vols barats: Ibèria posa a la venda bitllets d'avió a 21 euros
L'aerolínia espanyola ha presentat la nova campanya de preus amb ofertes de vols a diferents punts d'Espanya, Europa i la resta del món
Lola Gutiérrez
Viatjar fora de la temporada estiuenca permet trobar vols i allotjaments a preus més econòmics si es mira bé. A partir de l'1 de setembre serà possible trobar vols nacionals per 21 euros amb Ibèria.
El passat dijous, l'aerolínia espanyola va presentar la seva nova campanya de preus perquè els clients "puguin planificar els pròxims vols a preus molt econòmics". Ofertes de vols a diferents punts d'Espanya, Europa i la resta del món disponibles des d'ara mateix per als clients d'Ibèria Plus i a partir de l'1 de setembre per a tot el públic. Destaquen algunes destinacions: vols a Nova York, Chicago, Washington, Boston i San Francisco des de menys de 200 euros per trajecte, i Miami, Orlando, Los Angeles i Dallas per entre 200 i 270 euros per trajecte.
La campanya, disponible fins al 22 de setembre, inclou l'apartat 'Descomptes amb els meus Avios' amb què els clients d'aquest servei obtindran un 25% de descompte al bescanvi.
Vols nacionals per 21 euros
Els vols nacionals a Alacant, Granada, Pamplona o Eivissa estaran disponibles des de 21 euros per trajecte; 25 euros a Sant Sebastià, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostel·la, Santander, València, Sevilla o Palma de Mallorca.
També s'inclouen vols per 29 euros per trajecte a La Corunya, Vigo, Jerez, Logronyo o Castelló, entre d'altres. Els vols a les illes Canàries tenen un preu de 35 euros per trajecte (a Las Palmas de Gran Canària i Tenerife), els quals compten amb el descompte de resident en cas corresponent.
Ibèria també ofereix vols a ciutats europees a preus competitius. Viatjar a Lisboa i Porto pot sortir per 25 euros per trajecte; a Venècia 39; a París i Roma 42 i 45 euros respectivament i a Londres des de 59. També oferts diverses destinacions hivernals com Innsbruck (59 €) o Tromso (99 €) i destinacions africanes com Alger (35 €) o Marràqueix (41 €).
Augmenten els vols a Puerto Rico
L'aerolínia també ha comunicat que ha augmentat a dotze el nombre de vols setmanals entre Espanya i Puerto Rico a partir del setembre, “una de les rutes que presenta un creixement més accelerat de la xarxa d'Ibèria”. Així, hi haurà dos vols diaris en aquesta ruta que sortiran des de Madrid.
Amb rumb a Amèrica Llatina, Ibèria vola a 20 destinacions a 16 països, dels quals Puerto Rico, Mèxic, Panamà, Caracas (Veneçuela) tenen un preu inferior a 300 euros per trajecte; i Equador, Guatemala, Bogotà (Colòmbia), Lima (Perú) o Rio de Janeiro (Brasil) per un preu inferior a 350 euros per trajecte. L'aerolínia incorpora dues noves destinacions al Brasil entre el desembre i el gener: Fortalesa i Recife, per 298 i 315 euros per trajecte, respectivament.
Finalment, la companyia ofereix un vol diari a Doha per 350 euros per trajecte i a Tòquio per 397 euros. També ofereix experiències completes de vols, hotel i lloguer de cotxe i paquets amb experiències, com ara Disneyland París o Walt Disney Florida. A més a més, tots els paquets de viatges inclouen una maleta facturada.
Consulta aquí les ofertes
Tots els vols i les condicions de la promoció es poden consultar a aquest enllaç.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració