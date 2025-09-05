Alícia González, psicòloga experta en relacions, revela el truc per no discutir amb la teva parella: "És una qüestió de perspectiva"
Una cosa és allò que escoltem, i l'altra la interpretació que fem, explica l'especialista
Cloe Belido
Moltes vegades, en parella, algunes discussions arriben per malentesos. Cosa que no has sabut transmetre bé, una mala interpretació, un comentari tret de context... i el rerefons és una cosa sense importància.
Tot i això, és essencial per al bé de la parella bregar correctament amb aquests moments. D'això en parla Alícia González al seu perfil d'Instagram, @aliciagonzalezpsicologia, on compta amb més de 715.000 seguidors.
Perspectiva i percepció
En una de les publicacions més recents explica el truc per evitar discutir en parella. La majoria de nosaltres confonem dos conceptes diferents: perspectiva i percepció, explica González: "La perspectiva és literalment allò que escoltes, allò que veus o allò que sents. La percepció, per la seva banda, és des de quina història tu estàs escoltant. Tu interpretes aquesta frase. El context, les teves ferides...".
"Per exemple: la teva parella arriba a casa i et diu que no ha parat tot el dia, però tu interpretes que t'està dient que tu no fas res a casa, quan no ha dit això", ha analitzat. Això és el que tu has interpretat, la frase és neutra.
El truc per evitar discussions
Aleshores, aquí ve el truc que explica Alícia González: quan una frase o comentari t'activi massa, explica la psicòloga, digues: "Mira, estic entenent això del que has dit. És el que em vols dir?".
D'aquesta manera, si no és així i hi ha hagut un error d'interpretació o simplement es tracta d'un malentès, dones a la teva parella espai perquè t'ho aclareixi i evites molts malentesos innecessaris.
