10 claus per fomentar una relació sana amb la sexualitat des de la infància, segons una experta
Parlar de sexe va més enllà de les xerrades que es fan a les escoles
Maria Rueda
Parlar de sexualitat amb els fills és una cosa que pot resultar complicada i acaba generant molts dubtes als pares sobre com fer el pas de manera natural. Si bé pot ser que no siguem sexòlegs ni experts en la matèria, la realitat és que, igual que tampoc no som especialistes en nutrició o economia, tenim la capacitat d'aportar el nostre coneixement i experiència sobre aquest camp.
Per començar a parlar d'alguna cosa tan important com la sexualitat amb els petits de la casa, la marca referent de benestar íntim, Platanomelón, ha volgut tractar les claus per abordar-ho de la millor manera possible.
Què cal evitar?
Com que la sexualitat és un tema encara tabú en l'actualitat, els pares senten por i manca de confiança per tractar-lo amb els seus fills. Per això, moltes vegades es recorre a la falsa idea que “ja ho aprendran quan toqui” o que “això s'ensenya a l'escola”. Al final, tal com han afirmat la CEO i la sexòloga de Platanomelón al pòdcast 'Malasmadres', Anna Boldú i Beti Badía respectivament, els nens buscaran respostes a TikTok o fins i tot al porno.
Deu punts essencials per començar a parlar de sexe
Les expertes de l'equip educatiu de la marca han comentat que cal tractar la sexualitat com més aviat millor i de forma natural. És per això que han presentat els arguments següents:
1.El tabú no és innat, se n'aprèn
Per començar, cal saber que els nens i les nenes s'exploren des de petits. I precisament, és el comportament dels adults allò que genera vergonya, incomoditat o culpa, i no el que fan els seus descendents.
2.Educar no és fer una xerrada, és acompanyar des del principi
La majoria opina que l'educació sexual ha de començar a l'adolescència i amb alguna conversa, però no és així. Inicia realment en néixer i quan es nomenen les parts del cos i es parla del consentiment amb gestos quotidians.
3.El que no es nomena no existeix
Decidir callar pel que fa a temes com pot ser la sexualitat és un error. I és que, encara que pensem que així no sabran de segons quins temes, la realitat és que aquesta actitud esquiva indueix que els més petits acudeixin a fonts no tan segures com TikTok, o continguts inapropiats per a la seva edat, com ara el porno.
4.L'error més gran és no fer res
Al pòdcast també s'ha posat èmfasi en el fet que no per parlar d'alguna cosa s'ha de ser expert. De vegades, només cal escoltar, acompanyar i mostrar disponibilitat per parlar.
5.El col·legi no és suficient: la família també educa
Molts pares pensen que la responsabilitat d'iniciar a parlar d'aquests temes és de l'escola, tot i que no sempre és així; va més enllà d'una xerrada. Així ho ha volgut resumir Platanomelón: “L'educació sexual no és una assignatura, és una manera de ser al món”.
6.“Parlar de sexe” no és sexualitzar
Cosa que també creuen molts pares, i que és totalment erroni, és que parlar de sexe impliqui sexualitzar la infància. Però no, anomenar correctament el cos, explicar què és el consentiment o ensenyar a posar límits consisteix únicament a donar eines adaptades a la seva edat per al que necessitin en cada etapa.
7.Anomenar bé el cos és protegir
D'altra banda, s'ha volgut recalcar que a cada part del cos se l'ha d'anomenar pel nom veritable. Si des de petits utilitzen paraules com “pito” o “toto” i no saben bé quin nom s'atribueix realment a cada part, tampoc sabran com demanar ajuda.
8.El consentiment s'ensenya des de petits
El consentiment no s'aprèn a partir de la primera relació, sinó abans; es pot fer la primera vegada que es negui que algú li faci un petó, per exemple. Es tracta, doncs, d'un fet que sempre s'ha de respectar, a més d'ensenyar a expressar allò que no agrada i que el cos pertany a cadascú.
9.A vegades educar és simplement no tallar
No sempre cal intervenir quan el teu fill està jugant amb algú de la seva edat. Hi ha vegades en què la millor opció és estar present sense jutjar, però sempre disponibles.
10.Parlar de sexualitat és parlar d'autoestima, plaer, respecte, límits i vincles
Finalment, cal saber que no només cal educar sexualment per prevenir riscos. Si es fa, a més a més del motiu anterior, també és per poder ajudar a construir una relació sana amb el seu cos, les seves emocions i amb altres persones.
