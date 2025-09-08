El càncer renal, una malaltia silenciosa que apareix a partir dels 60 anys i amb una alta taxa de supervivència
És rar abans dels 40 anys, excepte en casos hereditaris on el càncer renal es pot presentar en edats més joves
Rafa Sardiña
A Espanya es diagnosticaran 9.500 casos de càncer renal el 2025. És un tumor que és més freqüent en home que dones, i la majoria corresponen al carcinoma de cèl·lules renals. El més comú és el carcinoma de cèl·lules clares, que representa el 85% dels casos de càncer de ronyó al nostre país.
Com explica a aquest diari la doctora Aránzazu González de l'Alba, presidenta del Grup Espanyol d'Oncologia Genitourinària (SOGUG) i coordinadora de la Unitat de Càncer Genitourinari del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Puerta de Hierro, el 15% restant de casos correspon a càncers papil·lars. El desenvolupament de la malaltia, com passa en altres tipus de càncer, està influït per factors ambientals, genètics i per alteracions als mecanismes de reparació de l'ADN.
El 5% dels casos són hereditaris
Entre els factors de risc més importants destaquen el tabaquisme, que és el principal factor juntament amb el sobrepès i l'obesitat. A més, és més freqüent en pacients que han rebut un trasplantament de ronyó o en els qui abusen del consum d'analgèsics. "Un percentatge menor, menys del 5%, dels casos passa en el context de síndromes hereditàries amb predisposició familiar", matisa l'oncòloga.
L'edat mitjana de diagnòstic està entre els 60 i 65 anys, amb més incidència entre els 50 i 70. "És rar abans dels 40 anys, excepte en casos hereditaris on el càncer renal es pot presentar en edats més joves".
La meitat dels casos es diagnostiquen durant altres proves mèdiques
Pel que fa als símptomes, "el càncer renal sol ser silenciós. Aproximadament la meitat dels casos es detecten de manera incidental quan el pacient es realitza una prova d'imatge per un altre motiu i es troba una massa al ronyó", assenyala la doctora González de l'Alba.
La clàssica tríada de símptomes —hematúria, dolor al costat i tumoració palpable— apareix en menys del 10% dels casos i sol estar associada a tumors en fases avançades.
El diagnòstic es fa mitjançant proves d'imatge com ara ecografia, tomografia computaritzada (TAC) o ressonància magnètica, que permeten avaluar la mida i l'extensió del tumor. "La confirmació del tipus de càncer es fa a través d'una biòpsia guiada per imatge, que ajuda a definir el tractament més adequat", recalca.
És un tumor que, com en altres càncers, es poden evitar amb hàbits de vida saludables:
- Mantenir una dieta equilibrada
- Evitar el sobrepès
- I, fonamentalment, no fumar, ja que el tabac és el principal factor de risc
El 75% són candidats a tractament curatiu
Sobre els tractaments actuals, aproximadament el 75% dels càncers renals es diagnostiquen en fases localitzades, per la qual cosa són candidats a tractament curatiu, posa èmfasi la doctora.
"La cirurgia és el tractament principal i pot consistir en la nefrectomia radical (extirpació total del ronyó) o la nefrectomia parcial en tumors petits per preservar funció renal". Actualment, aquestes intervencions solen fer-se per via laparoscòpica, que és menys invasiva.
I remarca que la radioteràpia estereotàctica (SBRT) s'ha introduït com una nova opció per a tumors petits (menors de 3 cm), oferint un tractament molt precís.
"La vigilància activa és una estratègia utilitzada en pacients ancians o amb comorbiditats que presentin tumors petits, per monitorar l'evolució sense cirurgia immediata", subratlla la doctora González de l'Alba.
En casos de càncer renal avançat o metastàtic, "disposem de diverses opcions. Els inhibidors de la tirosina quinasa, que actuen bloquejant la vascularització que el tumor necessita per créixer, s'administren per via oral i han estat usats des d'aproximadament el 2005".
Tot i això, l'avenç més significatiu ha estat la immunoteràpia, amb "fàrmacs anti-PD-1 i PD-L1, administrats per via intravenosa. La immunoteràpia ha demostrat millorar la supervivència en malaltia localitzada d'alt risc després de cirurgia (tractament adjuvant) i és fonamental en malaltia metastàtica".
La combinació d'immunoteràpia amb inhibidors de la tirosina quinasa o doble immunoteràpia augmenta notablement la supervivència i aconsegueix llargs supervivents en els pacients que responen al tractament A Espanya, encara que “es disposa de la doble immunoteràpia, la combinació amb inhibidors de la tirosina quinasa no és finançada encara. Amb la doble immunoteràpia, aproximadament el 50% dels pacients amb metàstasis continuen vius als 3-4 anys, i un 30% als 9 anys, un gran avenç davant del pronòstic previ a l'arribada de la immunoteràpia, si més no del 10% sobrevivien als 5 anys”.
Des de l'arribada de la immunoteràpia podem concebre una esperança de curació per a alguns pacients que “responen molt bé a la immunoteràpia i un canvi substancial en el maneig del càncer renal”.
La detecció precoç és clau
Els pacients amb malaltia localitzada tenen taxes de supervivència fins al 80%. Tot i això, "no existeix un programa de cribratge per a càncer renal; sol diagnosticar-se incidentalment", adverteix.
Per als que presenten síndromes hereditàries amb més risc, "sí que es recomana un seguiment periòdic amb proves d'imatge des d'edats primerenques, segons les recomanacions de les unitats de càncer familiar".
El càncer renal és una malaltia que, detectada a temps, té bones possibilitats de tractament curatiu. La prevenció mitjançant l'eliminació de factors de risc i hàbits saludables és fonamental i els avenços en tractament, especialment en immunoteràpia, ofereixen noves esperances als pacients.
