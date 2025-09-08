On i com es pot aconseguir l'etiqueta mediambiental de la DGT?
La gran majoria de vehicles espanyols la porten al parabrisa, però no tothom sap on la pot aconseguir
Fernando Álvarez
Com ja sabràs, són moltes les ciutats a Espanya que compten amb una zona de baixes emissions a la qual no poden entrar tots els vehicles, sinó tan sols els que disposin del distintiu corresponent al seu parabrisa. La majoria dels conductors ja disposen d'aquest adhesiu al seu vehicle, però n'hi ha alguns que desconeixen si han de portar-lo o fins i tot on poden aconseguir-lo.
Per això, a continuació t'explicarem tot el que has de saber sobre aquests adhesius de la DGT: preu, on aconseguir-los, els tipus que hi ha…
Tipus de distintius
Hi ha quatre distintius ambientals creats en funció de l'impacte mediambiental dels vehicles. De més a menys eficiència són els següents:
- Etiqueta 0 emissions (Blau): Identifica els vehicles més eficients. Tenen dret a aquesta etiqueta elèctrics de bateria (BEV), elèctrics d'autonomia estesa (REEV), elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia de 40 km o vehicles de pila de combustible.
- Etiqueta Eco: Els següents a l'esglaó d'eficiència són majoritàriament vehicles híbrids o de gas. Tenen dret a aquesta etiqueta els elèctrics endollables amb autonomia inferior a 40 km, híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural i gas (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP). Heu de complir els criteris de l'etiqueta C.
- Etiqueta C (Verd): Són els vehicles de combustió interna que compleixen amb les darreres emissions EURO. Tenen dret a aquesta etiqueta turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir del gener del 2006 i dièsel a partir del setembre del 2015. Vehicles de més de 8 places, exclòs el conductor, i pesats tant de benzina com dièsel, matriculats des del 2014.
- Etiqueta B (Groc): És l'etiqueta que identifica els vehicles menys eficients. Es tracta de vehicles de combustió interna que si bé no compleixen les darreres especificacions de les emissions EURO, sí que ho fan amb anteriors. Tindran dret a aquesta etiqueta turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades des de l'1 de gener del 2001 i dièsel a partir del 2006. Vehicles de més de 8 places i pesants tant de gasolina com dièsel, matriculats des del 2006.
On es pot aconseguir?
Un cop hagis comprovat que el teu cotxe té dret a un distintiu ambiental, l'adquisició i la compra d'aquests distintius es pot fer a través de:
- Oficines de Correus
- Xarxa de tallers de la Confederació Espanyola de tallers (CETRAA) i altres xarxes de tallers autoritzats
- Gestors Administratius
- Institut d'Estudis d'Automoció (IDEAUTO)
- Estancs autoritzats (Expenedors de Tabacs i Timbre de l'Estat)
- Per al cas de flotes, podeu obtenir els distintius a través de l'associació Ganvam
L'emissió de l'etiqueta amb el distintiu corresponent té, en general, un cost de 5 €. No obstant això, el preu es pot incrementar amb despeses d'enviament i altres conceptes, podent variar d'un venedor a un altre.
