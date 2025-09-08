El senzill truc per rentar els biquinis i banyadors després de la platja i no fer-los malbé mantenint el seu color
Els passos que has de seguir perquè quedin com a nous després del seu ús
A. Niego
Els biquinis i els banyadors són el complement que no pot faltar durant l'estiu. Ens acompanyen a les jornades de platja o piscina, però el clor i el salnitre els acaben fent malbé i la seva vida no sol superar els dos estius.
Si aquesta peça no et dura tot el que t'agradaria, potser és perquè no estàs parant atenció als rentatges. És important que cuidis aquest procés i així aconseguiràs allargar la seva vida i que els teus biquinis o banyadors durin com a nous durant més temps.
El truc per mantenir la vitalitat dels teus vestits de bany no requereix grans esforços ni productes cars. Només has de seguir uns quants passos:
- Esbandeix-los amb aigua freda només sortir del mar o la piscina. Aquest simple gest ajuda a eliminar la sal i el clor que, si es deixen assecar al teixit, poden fer-lo malbé considerablement.
- Renta'ls a mà. Omple un recipient amb aigua freda i afegeix una petita quantitat de detergent suau o especial per a peces delicades. Deixa el banyador en remull uns 10-15 minuts i agita-ho suaument perquè el detergent penetri bé. Evita fregar amb força o fer servir detergents agressius, blanquejadors o suavitzants
- Després d'esbandir bé el banyador, elimina l'excés d'aigua prement suaument entre dues tovalloles. Després, deixa-ho assecar a l'aire lliure en una superfície plana i a l'ombra.
- Si el teu banyador té taques de protector solar, olis bronzejadors o altres substàncies, aplica'ls una petita quantitat de detergent suau o sabó líquid i frega suaument amb els dits o un raspall de dents suau. Deixa actuar uns minuts abans d'esbandir amb aigua freda.
- Abans de guardar-los assegura't que estiguin completament secs per evitar la formació de floridura i males olors. Guarda'ls en un lloc fresc i sec, si pots, en bosses de roba transpirables són una excel·lent opció per al seu emmagatzematge
Un truc addicional que pots provar amb banyadors nous, és posar-los en remull amb aigua, sal i una mica de vinagre abans del primer ús. Això ajuda a fixar els colors i evitar que es destenyeixin amb el temps.
