Innovació residencial
Així és la casa de dues plantes d’Amazon: una llar amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
Segons la fitxa del producte, aquesta casa contenidor expandible es pot instal·lar en tan sols 10 minuts
Pedro Sanjuán
El mercat de l’habitatge ha experimentat una transformació significativa en els últims anys, amb un creixent interès per les solucions habitacionals prefabricades. En aquest context, Amazon ha irromput amb una proposta que està captant l’atenció de molts: la casa Quick Simple Easy. Aquest habitatge prefabricat, disponible per un preu sorprenentment baix de menys de 25.000 euros (concretament, 23.411,37 euros), no és una simple cabana, sinó una llar dúplex expandible que promet redefinir el concepte d’accessibilitat i funcionalitat en el sector residencial. El seu disseny intel·ligent i el seu complet equipament la posicionen com una alternativa viable i atractiva davant l’habitatge tradicional, especialment en un moment en què l’eficiència i la sostenibilitat són prioritats.
Disseny modern i espais optimitzats
Lluny de la imatge rudimentària que de vegades s’associa amb les construccions modulars, la Quick Simple Easy destaca per la seva estètica moderna i el seu disseny intel·ligent. Aprofitant l’estructura de contenidors d’enviament modificats, aquest habitatge aconsegueix una distribució interna optimitzada que maximitza cada metre quadrat. El model dúplex es presenta amb dos dormitoris, fet que la fa adequada per a parelles o petites famílies. Un saló ampli serveix com el cor de la llar i ofereix un espai versàtil per a l’oci i la convivència. La cuina, completament equipada, inclou tot el necessari: aixetes d’aigua freda i calenta, una pica funcional i armaris per a emmagatzematge, eliminant la necessitat d’inversions addicionals significatives per part del comprador.
La zona de bany ha estat dissenyada amb especial atenció a la funcionalitat i la higiene, separant clarament la zona seca de la humida. Aquest detall, sovint subestimat, contribueix a una millor experiència d’usuari i en facilita el manteniment. El lavabo està equipat amb un escalfador d’aigua,un vàter, una pica, un mirall i una dutxa privada, així que ofereix totes les comoditats d’un lavabo convencional. Les dimensions de la casa, 5,79 metres de llargada per 2,74 metres d’amplada i 2,18 metres d’altura, poden semblar compactes, però la distribució intel·ligent i el concepte expandible creen una sensació d’amplitud superior a la de molts habitatges plegables estàndard. A més, la incorporació de grans finestrals de PVC amb doble vidre no només contribueix a l’estètica moderna, sinó que també garanteix una entrada notable de llum natural, i redueix la dependència de la il·luminació artificial i millora l’eficiència energètica.
Durabilitat i resistència estructural
Un dels pilars fonamentals que sustenten la proposta de valor de la Quick Simple Easy és la robustesa estructural i la seguretat que ofereix. La casa està construïda amb una estructura d’acer aliat, unmaterial conegut per la seva gran resistència i longevitat . Aquesta base sòlida es complementa amb panells ignífugs que augmenten la protecció contra incendis, un factor crucial per a la seguretat residencial. A més, compta amb un aïllament tèrmic d’alta qualitat, que no només ajuda a mantenir una temperatura interior confortable en qualsevol estació, sinó que també contribueix a l’eficiència energètica al reduir la necessitat de calefacció o aire condicionat excessius.
El fabricant, Qingdao Jinggang Building Co., Ltd., remarca la resistència excepcional d’aquest habitatge davant diverses inclemències climàtiques i fenòmens naturals. Està dissenyada per suportar vent, aigua i foc, i, el que és encara més impressionant, moviments sísmics de fins a nivell 9. Aquesta capacitat de resistència la converteix en una opció fiable fins i tot en zones geogràfiques propenses a esdeveniments sísmics, i brinda una tranquil·litat incalculable als seus ocupants. És important esmentar la precaució del fabricant respecte a les zones amb nevades, i recomana la retirada de neu acumulada al sostre en cas de fortes nevades per assegurar la integritat estructural a llarg termini.
Instal·lació ràpida i versatilitat d’ús
Potser un dels aspectes més revolucionaris de la Quick Simple Easy és la seva increïble rapidesa d’instal·lació. Segons la fitxa del producte, aquesta casa contenidor expandible es pot instal·lar en tan sols 10 minuts. Aquesta característica és un veritable canvi de paradigma en el sector de la construcció, i elimina gran part dels costos associats a la mà d’obra i els materials de construcció in situ. Aquesta eficiència temporal i econòmica la fa extremadament atractiva per a una àmplia gamma d’aplicacions i usuaris.
La versatilitat és un altre dels seus grans atributs. La Quick Simple Easy no està pensada únicament per ser un habitatge permanent; la seva facilitat de transport i instal·lació la converteix en una solució ideal per a residències temporals, com cases de vacances, oficines d’obra, espais d’emergència i fins itot allotjaments per a esdeveniments. Pot ser utilitzada en diversos llocs, des de zones urbanes densament poblades fins a ubicacions remotes on la construcció tradicional seria prohibitivament costosa i complicada. Aquesta flexibilitat d’ubicació amplia enormement el seu mercat potencial i la seva utilitat pràctica. En definitiva, la casa de dues plantes d’Amazon no és només una compra, és una inversió en un estil de vida que prioritza l’eficiència, la comoditat i l’accessibilitat, desafiant les convencions del mercat immobiliari i fent que la idea d’una llar pròpia sigui més assolible que mai.
