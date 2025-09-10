Què passa a Roblox? Descuits en la seguretat infantil, pressió social i demandes legals
Acusacions de negligència, demandes i grups que exigeixen la dimissió del seu CEO per posar en perill la seguretat infantil
Elric Ruiz - Elsotanoperdido
Roblox travessa el pitjor dels moments per a la companyia. A la petició popular que exigeix la dimissió del seu CEO després de les publicacions de diverses investigacions periodístiques, se suma fins a una demanda a la fiscalia dels Estats Units que posa en dubte la capacitat de la plataforma per protegir els usuaris més joves.
La direcció se sacseja
En només deu dies, més de 110.000 persones han signat una petició que reclama canvis a la cúpula de Roblox. Els signants assenyalen que la gestió actual no garanteix un entorn segur i que les mesures adoptades per l'empresa han permès tant la presència de depredadors sexuals com la distribució de contingut inapropiat. El document remata acusant els seus gestors de negligència i manca de transparència, cosa que està erosionant la confiança en una plataforma que en algun moment va arribar a ser un espai de referència per a la creativitat infantil.
Schlep i els “vigilants digitals”
El creador de contingut Schlep, conegut per exposar depredadors sexuals a Roblox, va ser expulsat després d'anys d'actuar com una mena de “vigilant digital”. Els seus vídeos, que sumaven milions de visualitzacions, van servir perquè alguns delinqüents fossin sancionats, però l'empresa va decidir prohibir la seva presència perquè considera que els seus mètodes impliquen riscos addicionals.
Matt Kaufman, responsable de seguretat de la tecnològica, va argumentar que fer-se passar per menors per interactuar amb adults es podria interpretar com un comportament problemàtic en si mateix. Després de la polèmica generada per l'expulsió, va acabar reconeixent que aquestes investigacions independents havien destapat casos greus, tot i que sempre insistint que les denúncies s'han de canalitzar a través dels sistemes oficials de la plataforma.
Ara també és centre d'interès periodístic
El periodista Chris Hansen, conegut pel programa “Atrapar un Depredador”, que es va emetre a la cadena NBC on treballava juntament amb la policia per exposar depredadors sexuals que intentaven contactar amb menors a internet, ja ha confirmat que està investigant la situació de Roblox en col·laboració amb víctimes i forces de seguretat. Al seu perfil de X assenyala que Schlep és un dels seus col·laboradors i que el seu objectiu és exigir responsabilitats a la companyia.
La demanda de l'estat de Louisiana
La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, també ha presentat una demanda contra Roblox al·legant que la plataforma no disposa de mecanismes efectius per frenar la creació de comptes falsos, ni per impedir l'acció de depredadors sexuals. El document judicial recull exemples d'assetjament i trobades fora del joc que haurien tingut origen a la plataforma. Les autoritats sostenen que hi ha un patró de negligència i esperen obligar la companyia a introduir canvis substancials als seus sistemes de seguretat.
Un futur condicionat per la resposta de l'empresa
La suma d'aquestes pressions (una petició massiva, investigacions periodístiques i un procés judicial) situa l'empresa en una posició tremendament complexa. La confiança dels usuaris i el seu prestigi es van afeblint per hores, ja que el cas particular de Roblox es planteja una qüestió més àmplia: Fins a quin punt les grans plataformes digitals han de retre comptes en la protecció dels usuaris més vulnerables? La resposta definirà no només el futur de l'empresa, sinó també la manera com s'avalua la responsabilitat de la indústria del videojoc a la seguretat infantil.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»