Musk diu que llançarà Grok 5 aquest any i que la seva versió actual és millor que GPT-5 d'OpenAI
El propietari de la xarxa social X i de Tesla va ser un dels fundadors d'OpenAI el 2015, però després es va separar de la companyia
El magnat Elon Musk ha dit que la seva empresa d'intel·ligència artificial (IA) XAI llançarà Grok 5, un avantguardista model d'IA multimodal, a finals d'aquest any i que la versió actual del xatbot és millor que el nou model avançat GPT-5 presentat per OpenAI.
El propietari de la xarxa social X i de Tesla va escriure que “Grok 4 Heavy (G4H) era més intel·ligent fa dues setmanes del que ara és GPT5, i que G4H ja és molt millor” en resposta a un usuari que comparava les capacitats dels models.
"Grok 5 sortirà abans del final d'aquest any i serà devastadorament bo", ha comentat en un altre missatge sobre el xatbot disponible a X i que es caracteritza per donar respostes utilitzant un toc d'humor i incorrecció política, cosa que ha aixecat moltes polèmiques.
OpenAI ha llançat l'esperat model GPT-5 de manera gratuïta i progressiva per a tots els usuaris del xatbot ChatGPT i el seu màxim executiu, Sam Altman, el va comparar amb "un equip d'experts amb un nivell de doctorat a la butxaca, treballant per a vostè".
Musk va ser un dels fundadors d'OpenAI el 2015, però després es va separar de la companyia i des que van llançar amb gran èxit ChatGPT ha dit diverses vegades que OpenAI porta la IA a adreces perilloses per al futur de la humanitat.
