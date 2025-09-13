Mustique, el paradís on viatgen els famosos per deixar de ser-ho
L'illa caribenya s'ha convertit en destinació preferida de multimilionaris i celebritats de primer ordre per als qui la privadesa és la prioritat absoluta
Nando Salvà
Hi ha moltes persones adinerades que desitgen exhibir la seva riquesa, i estan disposades a pagar pel privilegi de fer-ho en paradisos del luxe com Saint-Tropez, Maldives, Barbados, els Hamptons, Eivissa o Mykonos, a no ser, és clar, que prefereixin el Carib. En aquest cas, el més habitual és que optin per construir-se una casa a Moskito, les 50 hectàrees de terreny a les Illes Verges Britàniques que Richard Branson ha convertit en edèn tropical per a multimilionaris, o a Canouan, un tros de terra que acull megacomplexos turístics i pistes d'aterratge privades. Mustique també és al Carib, i també ofereix belles platges, aigües de color blau cel i un paisatge exuberant, però és una altra cosa: un lloc on els rics i famosos puguin deixar d'exercir del segon mentre continuen sent molt del primer.
Pertanyent a l'arxipèlag de Sant Vicenç i les Grenadines, s'ha convertit en destinació preferida de molts empresaris d'èxit i celebritats de primer ordre per als qui la privadesa és la prioritat absoluta. És un lloc que fuig de l'ostentació. La pista de l'aeroport no és prou llarga perquè aterrin 'jets' privats i, atès que els llums d'aterratge estan prohibits, no es permeten arribades després de la posta de sol. Allà no hi ha creuers, ni clubs de platja exclusius, ni restaurants de xefs famosos, ni botigues d'alta costura ni discoteques. Els 'paparazzi' estan vetats i, fins fa no gaire, fins i tot es revisaven les llistes de passatgers dels vols que arribaven per impedir-ne l'entrada. Les celebritats, diem, hi viatgen per no haver de preocupar-se per les càmeres ni, per tant, pel seu pentinat o el que vesteixen, i s'obliden temporalment dels seus cotxes per desplaçar-se entre platges en carrets elèctrics de golf.
De Bill Gates a Oasis
La llista de noms il·lustres que han visitat Mustique al llarg de les dècades és com un resum de la història de la cultura pop: Paul Newman, Raquel Welch, Johnny Depp, Jude Law, Adam Clayton, Paul McCartney, Bryan Ferry, Bill Gates, Robbie Williams, Tom Ford, Harry Styles, Daniel Craig i Emma Stone. Mick Jagger posseeix dues cases a l'illa, i és gràcies als seus consells que David Bowie es va construir al lloc una mansió d'estil balinès; després de casar-se amb la model Iman, no obstant això, el cantant va deixar de passar-hi temps perquè a ella li incomodava que tot el personal de servei fos de raça negra. Kate Moss va celebrar a Mustique el seu 50è aniversari, i Ana Boyer va contraure matrimoni amb Fernando Verdasco. També s'explica que, no fa gaire, Noel i Liam Gallagher (Oasis) van coincidir en un local de l'illa sense saber que tots dos s'hi allotjaven.
És possible que cap d'aquestes estrelles no l'hagués arribat a visitar si no fos per la princesa Margarida del Regne Unit; ella és qui realment va posar Mustique al mapa. El 1960, va rebre com a regal de casaments un terreny de quatre hectàrees a l'illa de mans de l'excèntric aristòcrata britànic Colin Tennant, més tard lord Glenconner, que anys enrere havia adquirit l'illa per 45.000 lliures quan encara no tenia aigua corrent, ni embarcament ni pista d'aterratge. A la seva parcel·la la princesa va construir una vila que va batejar 'Les Jolies Eaux', un lloc on escapar de la rigidesa de la cort i on es dedicava a fumar sense descans vestida amb caftans, organitzar vetllades al costat d'estrelles de rock i magnats o celebrar desenfrenades festes per les quals es trobaven persones vestides amb poc més que un tapall daurat: a la sèrie 'The Crown' inclou un parell d'escenes ambientades en aquesta casa que, això sí, van ser rodades a Màlaga. Des de llavors, Mustique ha estat lloc de retir habitual per a la família reial britànica. La reina Isabel II i el príncep Felip la van visitar fa sis dècades, i actualment el príncep Guillem ho fa sovint amb Kate Middleton i els seus fills. Sembla ser, a més, que el príncep Andreu presumptament va cometre a l'illa alguns dels delictes sexuals de què se l'ha acusat.
Dos hotels i un bar
Gràcies a Margarita, amb els anys la llista de propietaris il·lustres a Mustique va anar creixent. Avui hi ha unes 120 viles, entre les quals s'inclouen riads marroquins, cases japoneses, palauets italians i el tipus de picador en què James Bond es relaxaria després d'una missió; totes tenen el seu propi personal de servei. A més, l'illa acull dos hotels, The Cotton House i Firefly, i un únic bar: Basil's, que fa 50 anys que funciona i el 2018 va ser reformat sota la direcció del famós dissenyador Philippe Starck. El local ha estat escenari de concerts en viu de Bon Jovi i de sessions de nadales protagonitzades per Jagger i Bowie, i tant els Beckham com Amy Winehouse i Justin Bieber han estat vistos a les seves taules, esgotant glops fins a la matinada.
Els qui se sentin temptats per l'explicat a dalt i disposin de prou diners per donar-se el caprici, han de saber que la temporada alta a Mustique va de desembre a abril -setembre i octubre són temporada d'huracans-, i que per arribar a l'illa primer cal volar a Santa Llúcia, Barbados o Sant Vicenç per després prendre una avioneta o un catamarà. Pel que fa a l'allotjament, convé considerar la possibilitat de llogar la vila més gran del lloc, The Terraces, una imponent propietat situada a dalt d'un turó dins una finca privada de set hectàrees. Només costa uns 125.000 euros per setmana.
