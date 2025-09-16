El coriandre: beneficis d'una herba mil·lenària
Utilitzada per rituals i com a planta medicinal
Eva Remolina - AMIC
El coriandre (Coriandrum sativum) és una planta herbàcia originària de la regió mediterrània i del Pròxim Orient. Avui dia, es cultiva i consumeix arreu del món, especialment a la cuina asiàtica, llatinoamericana i mediterrània. És una herba que desperta passions: per a uns, el seu gust fresc i cítric és deliciós; per a d’altres, resulta massa intens i fins i tot recorda al sabó, a causa d’una predisposició genètica.
A la cuina, tant les fulles com les llavors són apreciades, ja que aporten aromes diferents i complementaris. Les fulles s’utilitzen fresques, mentre que les llavors, sovint moltes, s’usen com a espècia.
El coriandre no és només un condiment saborós, sinó també una planta amb propietats saludables reconegudes des de l’antiguitat. Entre els seus principals beneficis trobem:
- Digestiu i carminatiu: les llavors de coriandre ajuden a reduir gasos i inflor abdominal, afavorint una digestió més lleugera.
- Antioxidant: conté compostos bioactius i vitamina C, que contribueixen a combatre els radicals lliures i reduir l’estrès oxidatiu.
- Desintoxicant natural: alguns estudis indiquen que pot ajudar a l’eliminació de metalls pesants de l’organisme.
- Antimicrobià: els seus olis essencials mostren efectes contra bacteris i fongs.
- Regulador del sucre en sang: hi ha investigacions que apunten que pot ajudar a controlar els nivells de glucosa.
- Ric en nutrients: aporta vitamines A, C i K, així com minerals com ferro, calci i magnesi.
Com a curiositat, cal dir que ja era conegut pels antics egipcis, que l’utilitzaven com a planta medicinal i en rituals.
