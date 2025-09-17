Els cinc trucs que faciliten la tornada a l'escola a nens i famílies
L'àmbit visual és fonamental
Johanna Betancor Galindo
Setembre sempre arriba amb el mateix desafiament: recuperar rutines després de l'estiu. Els matins tornen a ser precipitats, les motxilles s'omplen de material escolar i els horaris reclamen ordre després de setmanes de joc i llibertat. Enmig d'aquest remolí, moltes famílies busquen fórmules perquè la tornada a l'escola no es converteixi en una carrera d'obstacles.
Montse Durán, mestra i mare coneguda a les xarxes com @unamaestraconclase, ha compartit cinc trucs senzills per ensenyar els nens a organitzar-se i guanyar autonomia. Eines casolanes i visuals que converteixen cada rutina en un joc i ajuden tota la família a començar el curs amb més calma.
El penjador de l'autonomia
“Amb aquest penjador es podran vestir de manera autònoma”. Montse proposa preparar un penja-robes amb els dies de la setmana assenyalats i la roba llesta per a cada jornada. Així, els nens s'acostumen a triar i vestir-se sols sense necessitat d'ajuda constant, tot fomentant responsabilitat i confiança des de petits.
El tauler de rutines
Per evitar oblits i recordatoris continus, un panell visual amb dibuixos és clau. "Amb aquest tauler de rutina sabran què hauran de fer en tot moment", explica. Esmorzar, raspallar-se les dents o rentar-se les mans apareixen representats amb imatges. Cada vegada que compleixen una acció, els nens poden apagar una llum o moure un polsador, cosa que converteix la rutina en un repte divertit.
Motxilla llesta sense ajuda
La preparació del material escolar també pot ser autònoma. “Si vols que aprenguin a preparar-se la motxilla sols, podem crear aquesta llista amb imatges de tot allò que han d'incloure”, assenyala Montse. Un foli amb dibuixos de la motxilla, retoladors, quaderns i altres objectes permet que els petits vagin titllant allò que ja han guardat, evitant oblits d'última hora.
El rellotge per colors
Un dels trucs més celebrats és el rellotge de rutines. “Perquè aprenguin a gestionar-se millor el temps, aquest truc és infal·lible”, apunta. Cada color correspon a una activitat en un horari específic: berenar, joc al parc, deures, dutxa, sopar, conte i dormir. D'aquesta manera, els nens associen el pas del temps amb colors i feines, interioritzant l'organització diària d'una manera visual.
El calendari de la setmana
El darrer consell està pensat per aprendre els dies de la setmana. “Podeu crear aquest calendari tan bonic i personalitzar-lo amb la cara del vostre nen”, proposa. Es tracta d'una caseta amb cada dia marcat, que ajuda a identificar el pas del temps i anticipar el que ve, cosa molt útil per reduir l'ansietat del retorn a classe.
Amb aquests cinc trucs, Montse Durán demostra que les rutines no han de ser pesades ni caòtiques. Convertir les tasques diàries en jocs visuals ajuda els nens a guanyar autonomia i els pares a reduir l'estrès. Al final, la tornada a l'escola també pot ser una oportunitat per aprendre a organitzar-se i gaudir més de la vida quotidiana.
