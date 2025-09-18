El controvertit cartell d'un bar que ha generat un encès debat a les xarxes: "Per mi és un abús"
El compte Soy Camarero ha publicat a la xarxa social X la imatge d'un local compartit per un usuari que ha generat debat entre els seus seguidors
Luis Alloza
Habitualment és el compte de Soy Camarero el que denuncia una situació relacionada amb les condicions laborals a l'hostaleria o qüestions a què s'enfronta aquest gremi al seu dia a dia. Tot i això, en aquesta ocasió el seu compte a la xarxa social X simplement ha servit com a plataforma per impulsar un debat llançat per un seguidor.
La imatge mostra la paret del darrere de la barra d'un bar on, al costat d'una prestatgeria amb ampolles d'alcohol d'alta graduació, hi ha un cartell que diu: "Carregar el mòbil té un cost de dos euros. Disculpin les molèsties". El post de l'usuari rematava amb la pregunta: "Opinions?"
Com era d'esperar, la publicació acumula desenes de respostes, força temperades, sigui dit de passada, oferint la seva visió del fet. "Quan veig aquests cartells penso: què deu haver passat perquè arribin a això? Hi ha gent molt aprofitada. A mi em va passar", escrivia una usuària que, a continuació reproduïa una conversa en què el suposat client deixava el mòbil carregant i sortia del local sense consumir.
En aquesta mateixa línia de comprensió n'insisteix un altre: "Ofereix un servei i informa del preu. Després tu decideixes si el compres o no. Perfecte". Entre els arguments que veuen amb bons ulls aquest avís hi ha el dels que entenen que és una despesa extra per a l'establiment, i per això veuen lògica que pugui ser cobrat.
Recels per la mesura
No tothom pensa de la mateixa manera. Entre els crítics destaca un compte que posa èmfasi que "tindria més sentit cobrar per entrar al WC (un altre meló per obrir) [sic] encara que també seria una tronada", abans de tancar: "Un altre lloc per no anar-hi".
Tampoc convenç els que es fixen en el preu que demanen: "El cost de carregar un mòbil és insignificant. Menys d'1 cèntim. Cobrar dos euros, per a mi és abús. Una altra cosa és la molèstia que donin clients pesants".
