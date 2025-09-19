Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’experiència gastronòmica amb 15 restaurants al Port de Sitges: propostes a primera línia de mar

El Port de Sitges – Aiguadolç compta amb el Bulevard del Mar, un espai amb una oferta diversa de restaurants.

Vista del Bulevar del Mar a l'esquerra i el Port de Sitges - Aiguadolç

Pep Casals

Sitges

Sortir a prendre alguna cosa, dinar o sopar no és només el pla més recurrent, també forma part de l’essència mediterrània. Tant se val si és un dia qualsevol, un cap de setmana o un festiu: socialitzar al voltant d’una copa o gaudint de la gastronomia sempre és un bon pla. I si l’entorn acompanya, com passa a Sitges, encara millor. A només 30 minuts de Barcelona, aquest municipi ofereix una proposta gastronòmica en la qual destaca, sobretot, el Port de Sitges – Aiguadolç.

El recinte portuari acull el Bulevard del Mar, un espai amb diferents opcions per gaudir d’un aperitiu, un dinar o un sopar. Aquí s’hi poden degustar sabors molt variats: cuina mediterrània, francesa, fusió nikkei o italiana, entre d’altres. Tot plegat amb unes vistes meravelloses al mar.

Què menjar al Port de Sitges – Aiguadolç?

Al Port de Sitges – Aiguadolç s’hi concentren 15 restaurants. I si el comensal s’ho proposés, podria recórrer-los al llarg del dia: esmorzar, fer l’aperitiu, dinar, berenar, sopar i acabar amb una copa.

Terrasses de Bulevar del Mar

Un esmorzar davant del mar

Un dia al Bulevard del Mar pot començar al Salomé, un bar amb una carta d’esmorzars molt completa. Hi destaquen els bols de iogurt, opcions més contundents com ous ferrats amb cansalada i salsitxes o pintxo de truita, a més de croissants i crêpes dolces i salades. El local també ofereix menú diari i una carta de cuina mediterrània.

Aperitius, vermuts i copes davant del mar

El UniQ és perfecte per gaudir d’un vermut al sol acompanyat de musclos en escabetx, tapes, platets, carns o peixos. També organitza sessions de música en directe i tardeos per gaudir d’una copa.

Una altra opció és el Sea You, un local de copes en ple port amb terrassa i dues sales interiors. És ideal per al tardeo, sessions nocturnes o esdeveniments privats, i ofereix una àmplia carta de còctels, vins, caves, cerveses, aperitius i tapes.

El vermut al See You

Més especialitzat en vermuts i copes de sobretaula és el Rojo Frito, amb un local únic i molt mediterrani i una proposta molt efectiva: diferents vermuts, conserves, montaditos, entrepans i taules d’embotits. Aquest local va rebre el primer premi del jurat tècnic de l’última edició Tapa a Tapa Primavera 2025, ruta de tapes organitzada pel Gremi d’Hostaleria de Sitges i l’Ajuntament de Sitges, per la seva focaccia marinera.

Rojo Frito

La proposta es completa amb El Café de la Plata, que combina tapes i racions amb bons maridatges i música; i Tropical, especialitzat en còctels.

Un plat d'El Café de la Plata

Cuina mediterrània al Port de Sitges

Els amants de la cuina mediterrània tenen diverses propostes al Bulevard del Mar, com La Pizzería del Port i Illa Caterina.

La carta de La Pizzeria del Port combina carpaccios, pastes, pizzes, amanides i també carns, peixos, mariscos i arrossos, en un d’aquells locals “de tota la vida”.

Illa Caterina és un restaurant italià tradicional. La seva carta inclou antipasti clàssics com la melanzane alla parmigiana o el vitello tonnato, pastes fresques, risottos i postres típics com el tiramisú o el cannolo.

Un dels plats de l'Illa Caterina

Destaca també La Taberna del Puerto, amb més de 45 anys d’història. La seva carta es basa en producte fresc de proximitat, peixos i mariscos a la brasa, arrossos i paelles, acompanyats per un celler molt complet.

Una altra referència és Can Laury Peix, amb una carta marinera que inclou arrossos, peixos, tapes i carns. També sobresurt Olave, un projecte familiar especialitzat en marisc fresc, peixos de llotja, carns, arrossos i una acurada selecció de vins i caves, que acaba d’obrir el seu local al Port de Sitges.

Olave

L’oferta mediterrània es completa amb La Tasca del Navegante, on destaquen les seves ostres de Normandia, i Muelle 77, que a més d’oferir tapes, és la gelateria del port.

Cuina nikkei i un bistró francès

La cuina nikkei va néixer al Perú fruit del mestissatge amb la immigració japonesa. El resultat és una fusió de sabors frescos i tècniques japoneses que conquereix paladars.

Aquesta és la proposta de Zekkei, on es pot gaudir tant de sushi com de ceviches i tiraditos peruans. Una opció imprescindible per als amants de la fusió i de la cuina japonesa.

Sushi del restaurant Zekkei

El toc francès el posa Pierre, amb una proposta desenfadada i producte fresc. La seva carta inclou tapes originals com croquetes de calçots i guanciale, la clàssica taula de formatges francesos i principals innovadors com canelons de pollastre i galtes o vieires de Bretanya amb velouté d’espàrrecs. Aquest restaurant també va rebre un reconeixement en l’última edició de Tapa a Tapa Primavera 2025, amb el primer premi del jurat popular per la seva tapa Niu de Mar.

Pierre

