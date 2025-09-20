Le Fumoir
El debat Pombo
Recentment una influencer que comparteix cognom i parentiu amb un Premi Cervantes va dir que els que llegim no som millors que els que no ho fan. María Pombo, com qui no vol la cosa, va obrir un debat de dimensió similar al de la ceba a la truita espanyola, i de conseqüències tan imprevisibles com els aranzels de Trump. Però anem per parts: en primer lloc, em sembla magnífic que una persona amb aquest abast mediàtic expressi opinions incòmodes de manera lliure i respectuosa: això és la llibertat d’expressió, tan amenaçada al nostre temps. Chapeau. Això, pel que fa a la forma. El fons també va de llibertats. Llegir o no fer-ho és un acte purament volitiu. Dels pocs que en queden. Llegir llibres, s’entén, perquè llegir, llegim cada dia: missatges, correus, informacions, peus de foto, etc. Volitiu com anar al gimnàs. Avui a un el miren estrany si no fa crossfit o corre mitges maratons. Jo he intentat anar al gimnàs, però m’avorreix sobiranament. Sempre hi ha algun amic pelma o alguna xicota inassequible al desànim que et diu que has d’anar perquè és bo per a tu. Sé que ho és, però com pot ser de bo no em compensa l’avorriment que em produeix. M’imagino que a Maria Pombo li passa el mateix amb els llibres. Té moltes altres ocupacions que l’omplen més, en temps i en satisfacció, i llegir, al capdavall, requereix temps i esforç. José Bono, pare d’influencer, té una frase cèlebre sobre el seu pare: «Sí, el meu pare era falangista. I jo no sóc millor que ell». Em va semblar una manera molt bonica de resoldre una pregunta molt malintencionada. El mateix val per als no lectors. O per als lectors. «Fulanito era un gran lector, però no era millor que jo». En aquest «millor» hi ha la clau. Millor en què? Millor persona? Per descomptat que no. Algunes de les millors persones que he conegut no han llegit un llibre a la seva vida. Algunes no sabien ni tan sols llegir. També alguna de les pitjors, per això estarem d’acord que la lectura no és un barem de vàlua moral, no és el que fixa si un és bo o dolent. Un és metafísicament bo o dolent. Punt. No hi ha raons científicament explicables darrere una condició tan primària. En el que sí que crec que som «millors» els que llegim és en el tracte que ens donem a nosaltres mateixos. Per diverses raons: en llegir, et dónes un temps per a tu, un luxe contemporani. Un polític amant dels llibres va decidir tenir descendència amb una política famosa, i en néixer dos nadons en comptes d’un, el soroll es va multiplicar a casa. La llegenda explica que el polític, pare de les criatures, va dir: «Me’n vaig d’aquesta casa. No em deixeu llegir». Encara que frívol, empatitzo totalment amb ell. Llegir requereix un grau de privadesa que la vida contemporània ens roba sistemàticament. Requereix silenci, el bé més preat en aquests temps de soroll pur, i requereix una atenció que avui és difícilment assolible per culpa del telefonet i el mico de dopamina. Segueixo: en llegir, reflexiones. Es pot discutir si reflexionar massa és bo o dolent. A mi em va molt bé per justificar la meva natural indolència i la meva tendència a la inacció, però als altres els vindria bé precisament al contrari. En llegir, t’evadeixes, perquè aquest món esgota, i cal buscar-ne d’altres. Jo tinc molt clar que, en jubilar-me, no tindré pensió, però em quedaran els llibres i la fotografia com a agafadors vitals. Que Déu em conservi la vista. No necessito gaire més. Ítem més: en els temps del «bro», llegir et fa parlar i escriure millor. Et treu d’aquest vocabulari de només 400 paraules, de les quals 200 són anglicismes i cinquanta interjeccions del reggaetó, en què ens fem servir quotidianament. I, sobretot, llegir t’ajuda a explorar la persona que vols ser. Et projecta a la vida, t’interpel·la i et treu de les teves còmodes certeses. Encara que aquest és un procés llarg com una psicoanàlisi, una gimcana en què cada llibre t’emporta un altre que és una pista cap a un camí ple d’atzars, erràtic i infinit, de vegades àrid, altres selvàtic, però que acaba portant-nos al lloc on s’amaga el tresor. Aquest camí és la vida. El tresor ets tu, estimada Maria. Prova-ho. T’agradarà. Jo m’apuntaré al gimnàs.
