Nintendo guanya una altra important batalla judicial en la lluita contra la pirateria
La casa continua lluitant contra la pirateria després d'haver aconseguit una altra victòria important sobre un conegut fabricant d'accessoris il·legals
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La política de Nintendo relacionada amb la protecció de les seves marques, consoles i jocs acaba d'apuntar-se una nova victòria judicial. Aquesta vegada, el perjudicat per les accions legals de la casa de Kyoto ha estat Ryan Daly i el seu lloc Modded Hardware, responsables de distribuir el polèmic cartutx MiG Switch, un dispositiu amb ranura microSD, que permetia carregar jocs piratejats com si fossin originals.
El tribunal es pronuncia a favor de Nintendo
Després de la sentència, Daly haurà de pagar 2 milions de dòlars en concepte de danys i perjudicis. A més, es veu obligat a atendre una ordre judicial que li prohibeix vendre o manejar qualsevol dispositiu susceptible de modificació, inclòs el mateix MiG. El seu portal també ha estat clausurat, i tots els dominis relacionats han estat lliurats a Nintendo. Per això, el tribunal cita expressament el “dany irreparable” infligit pel dispositiu al gegant japonès, en promoure la distribució massiva de jocs no autoritzats.
Switch 2 té el sistema de bloquejos
Amb Switch 2 ja al mercat, Nintendo han reforçat els controls. La consola pot detectar cartutxos MiG i restringir l'accés en línia o a la botiga digital, cosa que alguns usuaris relacionen amb el codi d'error 2134-4508. També s'han donat casos de suspensions de compte o limitacions d'ús (fins i tot quan s'afirma que se'n van fer servir còpies pròpies). Però també hi ha testimonis de sessions sense incidències, deixant entreveure que la detecció no sempre és infal·lible, però el risc hi és i les conseqüències poden ser permanents.
El gegant japonès no perdona
La companyia ha guanyat els pirates una altra vegada i, qui sap, potser aquesta ocasió servirà per allunyar la idea de fer qualsevol intent de crear alguna cosa similar per a Nintendo Switch 2. En tot cas, el missatge és clar i cada intent d'obrir una porta del darrere a les consoles acabarà amb un procés judicial encara més pesat.
