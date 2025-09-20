Què has de tenir en compte abans de renovar el teu portàtil aquest curs?
Comparem configuracions equilibrades amb la nova generació de gràfiques RTX Sèrie 50 per treballar, estudiar i jugar sense problemes
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Amb la tornada a les classes i a l'oficina, molts ens veiem a la tessitura d'haver de renovar el nostre ordinador portàtil per afrontar un nou cicle ple d'exigents tasques. Quan ens enfrontem a la gran varietat de productes disponibles, poden sorgir dubtes. Serà l'ordinador ideal per a les activitats que faré? La pantalla serà bona? I la bateria? Tindrà prou potència?
Opcions raonables
Per norma general, dins d'un fenomen que abasta des del que és acceptable a l'excel·lència tecnològica, les grans marques ofereixen multitud de configuracions. Sense necessitat d'apuntar pel cap alt, ni buscar un equip extremadament barat que pugui caure en l'obsolescència abans del desitjat, el portàtil HP Victus Gaming 15 amb la targeta gràfica NVIDIA GeForce RTX 5060 es presenta com una opció equilibrada, amb una bona relació de potència, preu i durabilitat.
L'HP Victus Gaming 15 incorpora una combinació de components interessant, amb una bona pantalla, 16 GB de memòria RAM, un disc dur SSD de 1TB, processador Intel Core 7 240H i la targeta gràfica NVIDIA GeForce RTX 5060. Aquesta última pertany a la família més innovadora de targetes gràfiques de la companyia, incorpora una sèrie de tecnologies que marquen la diferència amb altres portàtils, i que ofereixen un plus de potència i rendiment que es traduiran en més fluïdesa a la feina i a l'oci, així com en una vida més llarga i un millor envelliment amb el pas dels anys.
Però, de veritat té tanta importància una targeta gràfica? En els darrers anys, NVIDIA ha desenvolupat una sèrie de tecnologies que han posicionat la targeta gràfica com a component més important d'un ordinador. Moltes d'aquestes, que mostren la seva millor versió a les noves GeForce RTX de la Sèrie 50, aprofiten tot el poder de la IA per impulsar els ordinadors portàtils a una nova dimensió.
Què ofereixen les targetes GeForce RTX Sèrie 50?
Gràcies a les tecnologies Max-Q i la memòria GDDR7, els portàtils amb una targeta gràfica GeForce RTX Sèrie 50 presenten un disseny ultraprim i silenciós, amb una autonomia superior facilitada per la gestió intel·ligent de l'energia.
Per a estudiants i treballadors de camps com el disseny, l'edició de vídeo, enginyeries i matemàtiques, les tecnologies NVIDIA Studio amb IA integrada són capaces d'accelerar les aplicacions més avançades, i són capaces de gestionar simulacions complexes i de potenciar càrregues de treball creatives.
Per a qualsevol estudiant o professional, els ordinadors amb una gràfica potent es presenten com la millor opció per aprendre i especialitzar-se en el creixent i cada cop més indispensable territori de la intel·ligència artificial, amb equips capaços d'executar models de forma local, personalitzats, utilitzats per una gran varietat de professionals, des d'advocats fins a enginyers.
Broadcast, l'aplicació exclusiva per a usuaris de targetes gràfiques de RTX, es presenta com a eina per millorar la comunicació en reunions telemàtiques, millorant la qualitat tant del so com del vídeo retransmès gràcies al poder de la IA.
