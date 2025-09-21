Aquestes són les professions amb més presència de psicòpates (i per què)
La psicòloga coneguda com 'l'empremta del delicte' a les xarxes socials analitza el llibre del criminòleg Kevin Dutton 'La saviesa dels psicòpates: Tot el que els assassins en sèrie poden ensenyar-nos sobre la vida'
Cloe Bellido
La psicopatia es defineix com “una alteració o trastorn de personalitat”, segons la UNIR. I es caracteritza per “narcisisme, impulsivitat o la presència de conductes de control i manipulació”. Els estudis recullen que com a mínim l'1% de la població ho és, unes dades que es tradueixen en uns 465.000 a Espanya.
La psicòloga i criminòloga coneguda com 'l'empremta del delicte' en xarxes socials, ha revelat les 10 professions on més psicòpates hi ha, segons el llibre de Kevin Dutton 'La saviesa dels psicòpates: Tot el que els assassins en sèrie ens poden ensenyar sobre la vida'.
"Kevin és un psicòleg anglès que va fer un estudi per veure quines professions atreien més i menys les persones amb el tret de psicopatia alt. Ja sabeu que aquestes persones són entre l'1 i el 3% de la població en general, i d'aquelles persones només l'1% delinqueixen", ha afirmat en un vídeo publicat a TikTok. "La majoria de les persones amb un tret de psicopatia alt no arriben a delinquir mai, que això no vol dir que siguin bones persones ni que facin actes bons i es dediquin a tenir cura de gatets, per no delinquir, per tant, han de fer o guanyar-se la vida d'una altra manera", ha afegit.
Els psicòpates se senten atrets per aquestes professions per les característiques de les mateixes professions, “no que les persones que treballen siguin psicòpates”
Funcionaris públics
Els funcionaris públics ocupen el número 10 del rànquing. "Les persones amb psicopatia se senten molt còmodes a llocs on tinguin poder, estabilitat i on hi ha una estructura jeràrquica", ha explicat la criminòloga. "No tenen escrúpols, se'ls fa molt bé ser grimpes, i en un lloc amb una estructura jeràrquica on poden passar per sobre d'altres persones i ascendint, se senten còmodes", ha assegurat.
Cuiners
El segon grup de professionals que destaca la psicòloga, en novena posició. Són els cuiners. "Brillen en els moments de caos, se'ls dona molt bé treballar sota pressió perquè ells no senten cap pressió, i a les cuines hi ha d'haver molt ordre, ha d'estar-ho tot molt ordenat, però de vegades hi ha moments de caos, i aquí és on aquestes persones brillen i saben fer-ho molt bé".
Religiosos
Els clergues són uns altres dels assenyalats per l'especialista Kevin Dutton. "Pertànyer al clergat és una cosa que et pot donar una situació de poder, i això és una cosa que les persones amb psicopatia busquen", ha detallat Jèssica.
Policies
Els policies se situen com la setena professió amb més psicòpates. "Et dona una situació de poder, et dona una situació de superioritat sobre altres persones mentre estàs treballant, i són persones que treballen bé sota pressió, que no es posen nerviosos, i se'ls pot donar força bé", ha recordat.
Periodistes
Al número sis del rànquing hi ha els periodistes. "Tenir cert encant per aconseguir informació i no tenir escrúpols a l'hora de destapar altres persones, robar informació a una altra persona o un altre munt de coses et pot fer pujar molt ràpidament al món del periodisme", ha recollit la psicòloga.
Cirurgians
Els cirurgians tanquen el top 5 del rànquing, segons el llibre 'La saviesa dels psicòpates: Tot el que els assassins en sèrie ens poden ensenyar sobre la vida'. "És una professió en què de vegades perdràs pacients, i això pot ser molt dur per a les persones que tenen una empatia emocional, però si tu no tens aquesta empatia i simplement vols ser el millor", ha explicat la psicòloga. "Però quan es moren no t'afecten gens ni mica. A més, són bons prenent decisions ràpides i difícils, i després realment no se senten malament si aquesta decisió moralment no era la millor", ha afegit.
Comercials
"Són persones que desperten cert encant, són persones que són capaces de tenir una empatia cognitiva. Ells saben el què tu estàs pensant, què estàs sentint i què han de fer ells per connectar amb aquesta emoció que tu tens, encara que ells no la sentin", ha assegurat la criminòloga. "Són molt bons comercials, et diuen el que vols sentir i et diuen el que necessites sentir a cada moment", ha dit a TikTok.
Col·laboradors de televisió
El pòdium el tanquen els col·laboradors de ràdio o televisió. "És un lloc on aconsegueixes un altaveu, on aconsegueixes un lloc d'influència, de poder, que se't senti, que se't vegi, el lloc gairebé perfecte per a les persones amb psicopatia", ha declarat.
Advocats
Els advocats ocupen el número dos de la llista. "Aquesta fredor i aquesta manca de moral i d'ètica és el que de vegades els pot ajudar a defensar coses que no són tan fàcils de defensar", ha reconegut la psicòloga.
Directors generals
El lloc amb més percentatge de psicopatia en són els directors generals. "Ser CEO els encanta, això sí que és una situació de poder, estàs per sobre de tot el món, prens totes les decisions possibles, fas el que vulguis amb l'empresa, si vols enfonsar l'empresa l'enfonses, si vols tirar-la endavant la treus..." ha explicat la psicòloga.
