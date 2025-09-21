Nintendo ressuscitarà Virtual Boy a Switch el pròxim any. Recordes la controvertida consola?
La Gran N confirma una biblioteca prevista de 14 jocs i accessoris específics per reproduir l'experiència original
Laura Roldán - Elsotanoperdido
Durant el seu últim Nintendo Direct, la casa d'entreteniment japonesa va anunciar que, a partir del 17 de febrer de 2026, Virtual Boy formarà part del catàleg de la línia Nintendo Clàssics a Switch i Switch 2. El servei estarà disponible per als subscriptors del pla Nintendo Switch Online + Paquet d'expansió (amb 14 jocs clàssics que s'aniran afegint gradualment) i requerirà un accessori que recrea l'experiència de la consola original del 1995.
El retorn que ningú no va demanar
En tot cas, aquesta és la primera vegada que Nintendo reviu oficialment la Virtual Boy a les seves plataformes. Es va llançar originalment el 1995 prometent una experiència de realitat virtual estereoscòpica, unes ambicions inabastables per aquell temps. El maquinari va ser criticat ferotgement pel seu disseny poc ergonòmic, els seus gràfics vermellosos i la manca de títols interessants. Tal va ser el seu èxit que només va estar a la venda durant un any i es va deixar de fabricar el 1996. Es calculen al voltant de 770.000 unitats venudes a tot el món.
En realitat, el projecte va néixer el 1994 sota el nom clau VR32. El juliol de 1995, la consola s'estrenava al Japó per uns 15.000 ¥ (poc més de 100 € al canvi actual). A l'agost del mateix any, va aterrar als Estats Units a 179,95 dòlars, acompanyada de títols com 'Mario's Tennis'. Les vendes inicials van ser decebedores i, a començaments de 1996, la consola ja podia trobar-se en liquidació per menys de 50 dòlars en algunes botigues. Per a mitjans d'aquell any, Nintendo va donar per finalitzada la producció.
Un intent fallit d'innovar
En línies generals, Virtual Boy es recorda com un intent de la casa japonesa per innovar a costa dels pocs usuaris que la van acompanyar a la seva aventura. Al final va acabar influint, en grau més baix, en projectes posteriors de la companyia. Tot i això, el seu fracàs la va situar al mateix nivell que altres dispositius experimentals i sovint figura en llistes de consoles menys recordades.
Com jugar a Virtual Boy a Switch?
Però si insisteixes, per accedir als jocs de Virtual Boy a Switch i Switch 2 necessitaràs una subscripció activa a Nintendo Switch Online + Paquet d'expansió. Com anticipem també caldrà un accessori per jugar als títols antics reintroduïts. Nintendo oferirà dues variants per recrear l'experiència original: la primera és un dispositiu amb disseny inspirat en el model del 1995 i l'altre, un kit de cartó estil Labo. En l'àmbit pràctic, la consola (Switch o Switch 2) s'inserirà a l'accessori i s'utilitzaran Joy-Con o Joy-Con 2 com a comandaments sense fil. Un cop finalitzada l'operació, els jocs es mostraran en visió tridimensional.
Llista prevista de títols:
‘3D Tetris’; ‘V-Tetris’; ‘Golf’; ‘Space Invaders Virtual Collection’; ‘Virtual Bowling’; ‘Mario Clash’; ‘Vertical Force’; ‘Jack Bros.’; 'Teleroboxer'; ‘Red Alarm’; ‘Mario’s Tennis’; ‘Galactic Pinball’; 'Virtual Boy Wario Land'; i ‘Innsmouth no Yakata’.
La seva arribada també facilita el camí perquè títols rars i cars del catàleg, com ara 'Jack Bros' i 'Virtual Bowling', arribin al públic en un format accessible. Avui dia, els cartutxos originals d'aquests jocs poden assolir milers d'euros en subhastes i col·leccions. En qualsevol cas, la iniciativa suposa un “reconeixement” tardà a una consola que sempre s'ha evitat incloure en rellançaments anteriors, com ara la Consola Virtual de Nintendo 3DS. I tu, ja tens preparades les pastilles per al mareig?
