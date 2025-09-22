10 revisions clau per al cotxe després de l'estiu
Amb les altes temperatures i els viatges llargs hi ha algunes parts del cotxe que poden haver patit més del que creus
Fernando Álvarez
Maleters fins a dalt, embussos i 40 °C: el còctel de l'estiu passa factura. Amb aquest escenari i un percentatge més gran d'avaries durant els mesos de calor, el millor és que quan tinguis una estona aquests dies o el cap de setmana puguis revisar alguns elements del cotxe que poden haver patit de més al llarg d'aquest estiu. Et portem una llista a continuació.
Les 10 revisions imprescindibles després de l'estiu
- Oli del motor: revisa-ho en fred i en pla. Si esteu a prop del mínim, empleneu amb l'especificació correcta i porteu 1 L de reserva.
- Refrigerant (anticongelant): També ho has de revisar sempre en fred. En una urgència pots afegir aigua i després corregir amb la barreja i el tipus aprovats pel fabricant, però el millor és que ho revisis cada poc temps, i encara més abans o després d'un viatge. Si la temperatura puja a la ciutat o als ports, el radiador, el termòstat o la bomba d'aigua podrien estar danyats.
- Líquid de frens: Canvia'l cada 2 anys: amb el temps absorbeix aigua i perd eficàcia en frenades fortes.
- Pressió de pneumàtics: Ajusta sempre la pressió segons la càrrega del viatge; anar 0,2-0,3 bars per sota del recomanat gasta més, desgasta abans i redueix la subjecció de les rodes a la carretera. Un cop arribes de les vacances el recomanable és que ajustis de nou la pressió per poder fer servir el teu vehicle en el dia a dia sense problema.
- Dibuix i antiguitat dels pneumàtics: El recomanable quan facis un viatge és tenir, almenys, 3 mm de dibuix. Amb 6–8 anys, encara que “es vegin bé”, poden estar més desgastats del que sembla, i encara més si t'has mogut molt aquest estiu. Recordeu que el dibuix mínim que han de tenir -per llei- és d'1,6 mm.
- Recanvi o kit antipunxades: Si portes roda de recanvi, revisa la seva pressió, ja que pot haver perdut amb la calor de l'estiu. Si uses kit antipunxades, comprova la caducitat del segellant i que el compressor funcioni, per si haguessis d'usar-lo aviat.
- Aire condicionat: Canvia el filtre d'habitacle i desinfecta si hi ha males olors. És possible que aquest estiu us hagin donat molt ús.
- Càrrega i aerodinàmica. Treu el bagul/vaca si ja no l'usaràs, ja que augmenta el consum.
- Protecció de l'interior i la pintura. Continua utilitzant el para-sol mentre faci calor i neteja el cotxe després del viatge: tenir cura de tapisseria, els plàstics, l'electrònica i la pintura allargarà la vida del teu vehicle.
- Llums i testimonis. Revisa l'estat de tots els llums un cop hagis arribat a casa del viatge, ja que cada cop hi haurà menys hores de llum segons es vagi acostant la tardor i és important que estiguin en bon estat.
