Alejandro Frino, pneumòleg, sobre la nova llei antitabac: “El problema és que un paquet continua sent molt barat”
Com que són tan econòmics, aquests productes resulten "molt accessibles per als joves, cosa que genera addicció"
Rafa Sardiña
El Govern ha aprovat un avantprojecte de la llei antitabac que equipara les cigarretes electròniques amb les convencionals i prohibeix fumar i vapejar en nous espais com les terrasses d'hostaleria, piscines o marquesines.
La reforma de la llei del 2005 incorpora mesures per enfortir la prevenció, protegir els col·lectius més vulnerables, especialment els joves, i oferir més claredat jurídica davant la proliferació de nous productes relacionats amb el tabac que, fins ara, no tenien una regulació específica i adaptada a la seva naturalesa.
El doctor Alejandro Frino, pneumòleg a l'Hospital Clínic de Barcelona i membre del Grup de Treball de Tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, explica que “la llei, com tota norma que proposa coses noves, és un avenç, i no es tracta de criticar-la”. Tot i això, "es queda una mica curta respecte a les nostres expectatives".
Els vapejadors són la porta d'entrada al tabac convencional
La nova norma iguala totes les formes de consum de nicotina, cosa que és "positiva". Tot i això, no s'ha modificat el preu del tabac ni s'ha aplicat fiscalitat especial a dispositius com les cigarretes electròniques o els escalfadors de tabac.
El cigarret "continua sent barat en comparació amb països propers, cosa que manté problemes com el contraban". "Com que són tan econòmics, aquests productes resulten molt accessibles per als joves, cosa que genera addicció. Molts dels que comencen amb aquests dispositius acaben després fumant cigarrets tradicionals".
El preu d'un paquet de tabac al nostre país varia segons la marca, des dels 4, 85 euros fins a més de 6 euros. En el cas dels nostres veïns portuguesos, el preu és lleugerament superior: des de 5,55 euros. A l'altra banda de la moneda, els francesos, que compren un paquet de 20 cigarrets per més de 12 euros. Amb aquesta situació, els pneumòlegs demanen una política fiscal, ja que és una eina clau per reduir el consum entre els joves.
Fumar a edats primerenques té conseqüències greus: afecta el desenvolupament cerebral, redueix el rendiment escolar i augmenta el risc de problemes respiratoris, bronquitis i otitis.
Un altre tema "important que la llei no aborda adequadament" és la nicotina sintètica, que té una absorció més ràpida i nivells d'addicció més grans que la nicotina natural. "Hi ha dispositius prohibits en altres països per causar intoxicacions i fins i tot morts", matisa el doctor Frino.
Els 15 metres de distància "també es queden curts"
L'avantprojecte dona una “protecció reforçada” a alguns espais clau on estableix un perímetre de 15 metres lineals a l'accés en què estarà prohibit fumar o vapejar.
Són edificis públics, centres educatius, parcs o recintes infantils. El doctor Frino subratlla que "no es tracta només de mesurar en metres, perquè el problema no és únicament la proximitat, sinó l'exposició al fum. Per començar, no se sap quantes persones estaran fumant".
Per tant, "no es pot garantir que 15 metres siguin suficients. Si hi ha un grup gran de persones fumant, la quantitat de fum que generen pot ser més gran que la que expulsa un camió vell".
Quines substàncies té el tabac?
El fum del tabac conté al voltant de 5000 substàncies tòxiques per a l'organisme, entre les quals hi ha més de 50 cancerígenes, i pot afectar diverses parts de l'organisme, inclòs el càncer de pulmó —el més temut—, així com altres tumors malignes.
En el cas del càncer de pulmó, s'ha documentat un augment de risc de patir-lo almenys del 20% entre els no fumadors exposats de manera habitual al fum del tabac. D'aquesta manera, una proporció de pacients no fumadors amb aquest tumor podria estar relacionada amb l'exposició al fum ambiental del tabac.
Sense empaquetatge genèric de la llei antitabac
L'avantprojecte defineix nous espais sense fum, encara que finalment no introdueix l'empaquetatge genèric. En altres països, aquest tipus de packaging ha generat “resultats positius”.
Les empreses, amb els seus dissenys cridaners, transformen aquests productes en objectes de desig per als joves. "Per exemple, algunes marques venen escalfadors de tabac a locals exclusius, molt atractius, fins i tot amb analogies a botigues de tecnologia. Això representa un risc significatiu de consum juvenil", especifica.
