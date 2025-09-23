Europa aprova la triple teràpia inhalada d'AstraZeneca per a MPOC amb un mínim impacte climàtic
Per als pacients suposa un accés més equitatiu a opcions terapèutiques eficaces i sostenibles
Rafa Sardiña
Aquest fàrmac, ja autoritzat per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) en adults, ha rebut l'opinió positiva del Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès), que dona suport a un propel·lent innovador de nova generació amb un potencial d'escalfament global (GWP) pràcticament nul.
Trixeo Aerosphere és el primer medicament administrat mitjançant un inhalador pressuritzat de dosi mesurada (pMDI) que utilitza un propel·lent amb un GWP fins a un 99,9% inferior al dels propel·lents utilitzats actualment en els pMDIs disponibles.
Aquesta teràpia de triple combinació a dosi fixa comptarà ara amb una petjada de carboni comparable a la dels medicaments inhalats que no requereixen propel·lent. A partir de l'opinió positiva del CHMP, AstraZeneca iniciarà la transició del subministrament d'aquest medicament al propel·lent de nova generació.
L'opinió positiva del CHMP es basa en els resultats del programa de desenvolupament clínic amb el propel·lent de nova generació, que van demostrar la bioequivalència entre aquesta teràpia amb el nou propel·lent i amb el propel·lent actual. El perfil de seguretat i la tolerabilitat d'aquest tractament amb el propel·lent de nova generació va ser coherent amb el perfil ja conegut del medicament.
El doctor David de la Rosa, president de la Societat Espanyola Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), apunta que "aquesta innovació representa un avenç significatiu tant en l'àmbit sanitari com mediambiental. Als professionals sanitaris ens permet prioritzar les necessitats clíniques de cada pacient sense que l'impacte climàtic limiti l'elecció del tractament"
"Per als pacients suposa un accés més equitatiu a opcions terapèutiques eficaces i sostenibles. Les societats científiques valorem especialment que aquest tipus d'innovacions reforci l'alineació entre salut i medi ambient, i confiem que les agències reguladores continuïn impulsant estratègies que facilitin la transició cap a solucions terapèutiques més sostenibles, mantenint sempre".
Per la seva banda, la doctora Maria Mar Martínez Vázquez, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Vocal de relacions internacionals de GRAP (Grup de Respiratori en Atenció Primària) amb IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), afegeix que “el canvi climàtic és una amenaça creixent per a la salut i la transició a exercir un paper important en la reducció de l'impacte ambiental dels tractaments respiratoris"
Alguns estudis estimen que aquesta transició pot disminuir en un 85-90% la petjada de carboni dels pMDI, sense comprometre l'elecció ni la seguretat dels pacients que els necessiten. Així mateix, un millor control de la malaltia, juntament amb l'ús correcte i el reciclatge d'inhaladors, també contribueix a reduir exacerbacions, hospitalitzacions i, en conseqüència, la seva empremta de carboni.
Anna Pérez, directora Mèdica i d'Afers Regulatoris d'AstraZeneca Espanya, assenyala que, “l'opinió positiva del CHMP sobre aquest medicament amb el nou propel·lent d'última generació ens permet respondre tant a les necessitats dels pacients com a les del planeta, i representa una fita clau en el nostre compromís per oferir innovacions que impulsin una atenció sanitària sostenible, començant amb l'atenció sanitària sostenible. Començant amb aquest medicament, la transició cap a un propel·lent amb un potencial d'escalfament global pràcticament nul en tots els nostres tractaments respiratoris inhalats de dosis mesures pressuritzades és un pas important cap a l'èxit de la nostra estratègia Ambition Zero Carbon”.
Estratègia Ambition Zero Carbon
Aquest és el primer medicament de la cartera de tractaments inhalats d'AstraZeneca administrats mitjançant inhaladors pressuritzats de dosi mesurada (pMDI) que inicia la transició cap al nou propel·lent. La companyia té com a objectiu adaptar la resta de la seva cartera de pMDIs a aquest propel·lent amb GWP gairebé nul abans del 2030, en el marc de la seva estratègia Ambition Zero Carbon. A la Unió Europea, la companyia preveu començar la transició del fàrmac al propel·lent de nova generació en els pròxims mesos.
Les malalties respiratòries cròniques, inclosa la MPOC, afecten centenars de milions de persones a tot el món. Els medicaments inhalats administrats mitjançant inhaladors pressuritzats de dosi mesurada (pMDI) representen el 76% de tots els inhaladors utilitzats a Europa i contribueixen al 0,04% dels gasos d'efecte hivernacle a escala mundial.
Diversos estudis han demostrat que la contribució mediambiental més gran associada a les malalties respiratòries prové d'un control inadequat dels pacients, cosa que es tradueix en una major utilització dels serveis sanitaris. L'aplicació de guies clíniques basades en l'evidència pot reduir les exacerbacions i la demanda d'atenció mèdica no programada, i, en conseqüència, la millora en els resultats de salut del pacient podria disminuir també l'empremta de carboni global associada a l'atenció respiratòria.
S'ha posat en marxa un programa de desenvolupament clínic per avaluar l'eficàcia i la seguretat del propel·lent de nova generació, amb potencial d'escalfament global (GWP) pràcticament nul, HFO-1234ze(E), en combinació amb la cartera de medicaments inhalats d'A (pMDI).
El primer medicament avaluat al programa va ser la triple teràpia fixa d'AstraZeneca a través d'estudis clínics in vitro, in vivo de bioequivalència (farmacocinètica), de seguretat i eficàcia. El programa va establir la bioequivalència entre aquest fàrmac formulat amb el propel·lent de nova generació i amb el propel·lent actual. El perfil de seguretat i tolerabilitat del fàrmac amb el nou propel·lent va ser coherent amb el perfil conegut del medicament.
Fàrmac aprovat a més de 80 països
S'estan duent a terme estudis addicionals per avaluar la bioequivalència del propel·lent de nova generació en comparació del propel·lent actual en altres medicaments d'AstraZeneca administrats mitjançant inhaladors pressuritzats de dosi mesurada (pMDI). Budesonida/glicopirroni/fumarat de formoterol aprovat a la UE i el Regne Unit i al Japó, la Xina i els EUA, és una combinació triple a dosi fixa en un sol inhalador que inclou formoterol fumarat (un agonista β2 d'acció prolongada, LABA), bromur de glicopirroni LA (un corticoesteroide inhalat, ICS), administrat mitjançant l'inhalador pressuritzat de dosi mesurada Aerosphere (pMDI).
És aprovat per al tractament de la MPOC a més de 80 països, inclosos els EUA, la UE, la Xina i el Japó, i ha estat prescrit a més de cinc milions de pacients a tot el món. Aquest medicament amb el propel·lent de darrera generació mantindrà la mateixa indicació, resistència del producte i règim de dosificació que el propel·lent actual. Col·laboració d'AstraZeneca amb Honeywell Desenvolupat per Honeywell, el nou propel·lent, conegut com a HFO-1234ze(E), és un dispositiu clau per facilitar la transició dels medicaments administrats mitjançant inhaladors pressuritzats de dosis mesurada (pMDI) cap a alternatives amb menor impacte climàtic, gràcies al seu potencial d'escalfament global (GW).
AstraZeneca va anunciar el 2022 la seva col·laboració amb Honeywell per desenvolupar medicaments respiratoris inhalats utilitzant aquest nou propel·lent. Ambició Zero Carbon a través de la seva estratègia Ambition Zero Carbon, AstraZeneca està impulsant ambiciosos objectius de descarbonització basats en la ciència, accelerant el seu avenç cap a les zero emissions netes.
Va ser una de les primeres set companyies a escala mundial a obtenir la verificació dels seus objectius de zero emissions netes per part de la iniciativa Science-Based Targets (SBTi) sota el seu estàndard corporatiu d'emissions netes zero. AstraZeneca a Respiratori i Immunologia parteix d'AstraZeneca BioPharmaceuticals, és una àrea clau de malalties i un motor de creixement per a l'empresa.
