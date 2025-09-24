És bo esmorzar cada dia un plàtan? Això és el que li passa al teu cos
El plàtan és un aliment saludable que suposa una aportació d'energia immediata, si bé hi ha persones per a les quals pot resultar menys convenient
Lola Gutiérrez
Mirar la nevera o el cistell de fruites al matí i trobar un plàtan és una cosa tan quotidiana que sovint no hi donem importància. El seu color groc i la seva versatilitat converteixen aquesta fruita en una convidada freqüent per menjar sola, en batuts o fins i tot com a acompanyant de torrades.
Fàcil de pelar i transportar, el plàtan s'ha guanyat un lloc en esmorzars de tot el món. Més enllà del sabor dolç i de la comoditat, ofereix múltiples beneficis, encara que també hi ha algunes precaucions a tenir en compte sobre el seu consum.
Ajuda a la digestió i l'estat d'ànim
Menjar un plàtan a primera hora no només representa una aportació d'energia immediata. També pot influir en la teva digestió, estat d'ànim i fins i tot en el funcionament del teu cor. Però, com amb qualsevol aliment, la clau és com i quan es pren.
Un dels seus atractius més grans és la seva aportació energètica. Gràcies als seus carbohidrats naturals i vitamines del grup B, proporciona un impuls estable sense provocar la “baixó” típica dels sucres refinats. La fibra que conté alenteix l'absorció de sucre, mantenint l'energia durant més temps.
Alt contingut en potassi
Al terreny digestiu, el plàtan aporta entre 3 i 5 grams de fibra, a més de midó resistent (en els menys madurs) que nodreix els bacteris beneficiosos de l'intestí.
Un altre punt fort és el contingut en potassi (uns 400 mg per unitat), que ajuda a regular la pressió arterial i relaxar els vasos sanguinis. A més, el plàtan contribueix a estabilitzar el sucre a la sang gràcies a la combinació de fibra soluble i midó resistent.
Vitamines i triptòfan
Aquests són els principals beneficis de menjar plàtan, però n'hi ha més:
- Afavoreix la recuperació muscular gràcies al potassi i el magnesi.
- Aporta vitamina B6 i triptòfan, que ajuden a produir serotonina i dopamina, cosa que afavoreix la millora de l'estat d'ànim.
- Conté antioxidants com la vitamina C i el manganès, que reforcen el sistema immunitari.
Pot ser un piscolabis útil i fàcil de menjar abans o després de l'exercici físic.
Compte si pateixes diabetis o problemes renals
Tot i les seves nombroses virtuts, també hi ha excepcions importants. El contingut en sucres naturals (uns 25-30 grams) pot provocar pics de glucosa si es consumeix sol, especialment en persones amb diabetis. A més, els que pateixen malalties renals han de moderar la seva ingesta a causa del potassi.
Pel que fa al moment ideal per menjar-lo, el matí és perfecte per aprofitar la seva energia, mentre que a la nit pot ajudar a relaxar músculs i afavorir el son, gràcies al triptòfan. En qualsevol cas, es recomana acompanyar-lo de proteïna o greix saludable per equilibrar la resposta glucèmica.
En resum, esmorzar un plàtan pot ser un hàbit saludable, sempre que es faci amb moderació i tenint en compte les necessitats individuals. Per tant, si penseu introduir un canvi significatiu a la vostra dieta, millor consultar abans l'opinió d'un metge.
