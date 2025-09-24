Et dius Marc? Catalunya vol batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs "més gran de la història"
Estan organitzats en un grup de WhatsApp, on ja són més de 4.500, i preparen una trobada el pròxim 25 d'abril a Barcelona
Tot va començar com una juguesca. I és que fa poques setmanes, quan l'integrador social i veí de Quart Marc Cortés feia una cervesa amb uns amics, el van desafiar a fer una trobada de Marcs: “Em van explicar, com a anècdota, que havien participat en una trobada de Jorges a Madrid, jo vaig pensar que coneixia força nois que es deien Marc i ells em van contestar que no creien que els poguéssim superar" (van arribar als seixanta Jorges), recorda.
Sense pensar-s’ho dues vegades i amb l’adrenalina del moment, va decidir crear un grup de WhatsApp (batejat com a Marcs Attacks) amb els contactes que tenia a l’agenda que es deien com ell. Cada Marc hi afegia els seus contactes, fins que, de la nit al dia, ja eren més de 200. “Al principi només hi havia gent de Girona, però de cop hi havia Marcs de Barcelona, Tarragona i Lleida”, explica Cortés, artífex de la iniciativa, que lidera la trobada juntament amb el barceloní Marc Leal.
Aleshores, es van proposar intentar batre un Rècord Guinness (el de la reunió més gran de persones amb el mateix nom) amb la trobada de Marcs "més gran de la història". L'actual rècord l'ostenta Bòsnia i Hercegovina, que el 30 de juliol del 2017 va aconseguir reunir 2.325 persones que es deien Iván.
De moment, al grup de WhatsApp (de fet en tenen cinc perquè en un no hi caben tots) ja són més de 4.500 Marcs, que també estan en contacte a través d'Instagram. Allà se saluden, es deixen il·lusionar per la iniciativa i preparen la trobada, que serà el pròxim dissabte 25 d'abril (una data que no és fruit de la casualitat sinó que és quan se celebra Sant Marc). De moment, tenen clar que serà a Barcelona "per facilitar l'accés a tothom", tot i que encara no tenen clar el lloc: "Hem pensat en l'Estadi Olímpic o Montmeló, però encara no hi ha res tancat", assegura.
Això sí: volen que sigui una jornada a l'aire lliure amb activitats durant tot el dia. "Comptarem amb l'actuació de 100 Marcs castellers, alguns dels Marrecs de Salt però també de colles d'arreu de Catalunya, també s'ha fet un grup de diables, un altre de xarangues i un altre de sardanes, a més de food trucks i activitats infantils perquè la trobada està oberta a tothom, des de nadons a persones grans", subratlla. I és que un altre dels objectius és "posar Catalunya al mapa dels Rècords Guinness".
Certificar el rècord davant de notari
Quan van tenir clar que podien optar a batre un Rècord Guinness, van posar-se en contacte amb l'organització. "Hem de presentar el DNI de tots els participants, comptar amb la presència d'un notari perquè ho certifiqui i estar-nos cinc minuts sencers tots junts, a més de fer fotografies i vídeos per poder-ho demostrar", explica. El notari "òbviament es dirà Marc".
De moment, intenten fer arribar la iniciativa a "Marcs famosos", com Marc Gasol o Marc Márquez.
Xarxa de col·laboració
Tots els membres intenten aportar el seu gra de sorra a la iniciativa. "Tothom està molt motivat i hi ha molta germanor, a mig matí ja no em queda bateria el mòbil dels missatges que arribem a rebre, tothom s'ofereix a ajudar des de les seves professions, hi ha gent que és dissenyador gràfic i vol ajudar a fer les samarretes, productors de so o té una impremta", explica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple