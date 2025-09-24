Sanitat retira tres cremes cosmètiques i alerta sobre el seu ús: poden causar efectes adversos greus
Els productes es comercialitzaven com a cosmètics tot i contenir principis actius que els confereixen la condició legal de medicaments
L’AEMPS detecta un augment en la promoció de cremes anestèsiques il·legals destinades al seu ús en procediments estètics
Redacció
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, a través de la Policia Nacional, de la comercialització de les cremes Lemon, Proaegis i Dermasa. Aquests productes es venien com a cosmètics malgrat contenir principis actius que els confereixen la condició legal de medicaments, per la qual cosa l’Agència n’ha ordenat la prohibició i la retirada del mercat. L’AEMPS recomana no utilitzar aquestes cremes a causa de la possibilitat de patir efectes adversos greus.
L’anàlisi dut a terme pel Laboratori Oficial de Control de l’AEMPS ha confirmat la presència de lidocaïna, prilocaïna i tetracaïna, principis actius amb acció anestèsica local, a més d’àcid salicílic, un agent queratolític, en concentracions suficients per restaurar, corregir o modificar una funció fisiològica exercint una acció farmacològica. Tanmateix, aquestes substàncies no figuren en els seus etiquetatges, ocultant al consumidor la seva veritable composició i, per tant, incrementant el risc de provocar danys greus a la salut.
Anestèsics locals
L’administració d’anestèsics locals pot provocar reaccions a la zona d’aplicació, com eritema, edema o prurit, i, quan arriben a concentracions prou elevades a la circulació sistèmica, hi ha risc de metahemoglobinèmia (un trastorn sanguini en què es forma en excés una forma d’hemoglobina anomenada metahemoglobina, que impedeix que la sang transporti i alliberi prou oxigen als teixits del cos).
La biodisponibilitat sistèmica (capacitat d’un medicament o d’una altra substància perquè el cos l’absorbeixi), explica l’AEMPS, depèn de la quantitat aplicada, el temps d’exposició i l’estat de la pell. En aquest sentit, l’absorció pot ser significativa quan s’utilitzen sobre mucoses o pell danyada, com passa durant procediments de tatuatges o maquillatge permanent (micropigmentació de llavis, disseny de celles pèl a pèl o microblading, entre d’altres), on la barrera física i immunològica de la pell es veu alterada. Per la seva banda, l’àcid salicílic és un principi actiu queratolític que pot causar irritació o coïssor a la zona d’aplicació.
Augment de promoció il·legal
L’AEMPS adverteix que ha detectat un augment en la promoció de cremes anestèsiques il·legals destinades al seu ús en procediments estètics, com el microblading o la fotodepilació, així com en la preparació de la pell abans de realitzar tatuatges. Aquests productes també es promocionen en llocs web fraudulents i xarxes socials, cosa que agreuja el risc per als consumidors.
