Has utilitzat malament els teus AirPods des del primer dia (i té solució)
El simple ajustament a l'orientació dels teus AirPods pot millorar notablement la seva comoditat i qualitat de so
Mar Molina
Probablement, no ho sabies, però has utilitzat els teus AirPods malament des del primer dia. No estàs sol: milions de persones cometen el mateix error sense ni tan sols notar-ho.
En xarxes socials, diversos usuaris entre els quals hi ha la influencer @fatimacanto han demostrat que la manera com la majoria de nosaltres col·loca aquests auriculars sense fil no és la més adequada.
Tot i que sembla natural posar-los amb el palet apuntant cap avall, en realitat els AirPods estan dissenyats per encaixar millor si s'orienten cap amunt i cap endavant, seguint l'anatomia de l'oïda.
Per què importa?
Aquest petit ajustament no és només estètic. En girar lleugerament els AirPods s'ajusten millor a l'oïda, evitant que caiguin en caminar o córrer, aïllen millor el so extern, fins i tot sense cancel·lació activa i l'àudio es percep més clar i amb més fidelitat, ja que l'angle millora la projecció del so cap al canal auditiu.
Apple no ha publicat una guia oficial sobre l'orientació exacta, però alguns experts en tecnologia coincideixen que el disseny ergonòmic dels AirPods suggereix una lleugera inclinació cap a l'interior de l'oïda. Això s'alinea amb el disseny d'altres auriculars inear professionals.
Atès que cada orella és única, cada usuari adapta aquests consells i aplica els seus propis trucs per aconseguir el millor ajustament i comoditat, segons l'activitat que hagin de fer.
