Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per què un amor sa també ha de ser incòmode, segons aquesta psicòloga?

"Són les situacions que més ens ajuden a créixer", explica al seu perfil de TikTok

Com ha de ser una relació sana?

Com ha de ser una relació sana? / arxiu

Cloe Bellido

Un amor sa és i ha de ser incòmode moltes vegades. Un vincle sa no s'alimenta només d'amor i afecte, també requereix posar límits, escoltar, tenir iniciativa, comunicar-se, acceptar, intentar comprendre, sostenir...

Això explica la psicòloga Àngela Fernández al seu perfil de TikTok, angelaprs.psicologia, on compta a finals d'agost amb gairebé 20.000 seguidors.

Per què és incòmode de vegades?

La psicòloga explica algunes causes per les quals pot ser incòmode. La primera, perquè t'obliga a reeducar el teu cervell, ja que tens coses que vas aprendre de la teva família: “Pel teu estil de criança, tot comença a qüestionar-se i partim una mica de zero”. Per això t'has de desprendre també de moltes coses confiscades en el si familiar.

També pot ser complicat perquè et demana dir el que sents, diu Àngela Fernández: "Un vincle sa ha de tenir expressió emocional per les dues parts, dins del llenguatge de cadascú. Sense manipulació, sense jocs, sense màscares... mostrant una mica aquesta vulnerabilitat".

Un altre punt de per què l'amor no sempre genera comoditat és perquè t'impulsarà a créixer i et farà qüestionar coses: "Estaràs molt còmode en el punt en què et trobes, però potser no és el més sa per a tu".

"Ajuda a replantejar-te coses... i buscar una vida millor"

L'amor et pot fer deixar anar certs patrons o hàbits i això pot suposar una dificultat afegida, però també és una cosa molt sana: "Això hauràs de buscar-ho tu i posar-te a prova".

Ajuda molt a això i, encara que de vegades sigui molt incòmode, no sempre el que és incòmode és perquè no és de la teva talla: "Són les situacions que més ens ajuden a créixer".

Si alguna cosa és incòmode, m'ajuda a replantejar-me coses... i cercar una vida millor.

@angelaprs.psicologia ¿Por qué el amor sano a veces debe ser incómodo? ❤️‍🩹 #fy #psicologa #saludmental #bienestar #terapia #relaciones #amor #ACT ♬ sonido original - pursuit.psicologia

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents