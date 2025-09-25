Aquest és el truc viral per guardar les bosses del supermercat i estalviar espai
No trigaràs gens ni mica a tenir-ho tot lligat
Cloe Bellido
Les bosses de supermercat reutilitzables, sense adonar-se'n un, acaben acumulant-se a casa i acaben ocupant més espai del necessari. Unes bosses que haurien de ser útils acaben rebutjades o amuntegades en el millor dels casos. No obstant això, hi ha un senzill truc que pot posar remei a aquest problema.
Al vídeo, publicat a Tiktok pel compte @milarcomelsa, mostren com, doblegant una bossa, és possible reconvertir-la en una mena de caixa on emmagatzemar-ne moltes més sense gairebé ocupar espai.
Com fer-ho
- Agafa una bossa de supermercat
- Doblega la meitat cap a dins, reduint així la seva mida
- Amaga les nanses dins
- Fes-la servir per guardar i apilar totes les bosses de supermercat plegades
D'aquesta manera, en comptes de tenir totes les borses repartides les concentres en un sol espai, ocupant molt menys.
Aquest mètode no només facilita l'emmagatzematge a casa, sinó que també és molt pràctic per als que reutilitzen bosses en fer compres, per guardar-hi objectes o fins i tot per a viatges. Una tècnica senzilla, ràpida i molt útil per mantenir el teu espai més endreçat.
