Els teus fills tenen problemes per fer amics? Aquest psicòleg explica com ajudar-los
L'expert Javier de Haro assegura que "si has de perdre la teva essència, no són els teus amics"
Claudio Torres
L'educació dels nostres fills és important, però també és important que sàpiguen construir relacions amistoses des de petits per tenir el seu propi cercle social i evitar caure en una solitud i en una consegüent situació d'assetjament escolar.
Però no tots els nens tenen facilitat per fer amics, i precisament d'això n'ha parlat el psicòleg infantil Javier del Haro, que també és divulgador a les xarxes socials.
"La infància és aquesta etapa clau en la construcció del caràcter, i uns dels anys més delicats, però fonamentals, en el desenvolupament emocional d'un nen perquè tingui la capacitat per formar relacions sanes i significatives"
Parla de cinc coses que cal tenir en compte a l'hora de construir aquestes amistats, començant perquè els enemics no competeixen: "Ells han de celebrar els teus èxits i alegrar-se si et va bé”, assegura el psicòleg.
Òbviament, també assenyala que és més important tenir bons amics que no pas molts amics: “no necessites tenir un milió d'amics, no és la quantitat, és la qualitat, és com et fan sentir”.
Continua amb el fet de saber dir adeu a certes relacions i no mantenir-s'hi enganxat, ja que "en molts casos l'amistat són cicles, no duren sempre i encara que pugui fer molta pena cal saber dir adeu perquè hi hagi noves benvingudes".
“Amb moltes persones compartiràs rialles, però sabràs que és un bon amic si et diu la veritat encara que sigui difícil, si es preocupa per tu i si no et deixa de banda quan més ho necessites”, continua deixant clar que els bons amics no només estan a les bones, sinó a les dolentes també.
I finalment ressalta el punt més important: poder ser un mateix amb els amics. "Si per estar amb ells has de perdre la teva essència, has de canviar la teva manera de ser o deixar de ser tu, ni és el teu lloc, ni són els teus amics", conclou.
