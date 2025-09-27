No t'ho creguis més: experta assegura que les dents grogues no sempre són per mala higiene
L'ortodontista Almudena Herráiz ha explicat a les seves xarxes socials el veritable motiu
Claudio Torres
La salut personal, per sort, és una cosa que a poc a poc s'ha anat ficant a la consciència col·lectiva de la societat, i això inclou la salut bucal.
No només per l'estètica que transmet tenir unes dents sanes i perfectes, que també, sinó que petits problemes com càries o acumulació de tosca poden desembocar en problemes molt més grans que poden afectar greument la nostra salut.
Per això, Almudena Herráiz, una coneguda ortodontista que divulga informació sobre el tema a les xarxes socials, ha volgut desmentir un mite: que les dents grogues es deuen a la falta d'higiene.
"Les dents grogues no només són per falta d'higiene. El color de la dent el dona la dentina, la capa interna de la dent. La capa blanca és l'esmalt i el color de dins, la dentina, normalment és un teixit de la dent que és groc", arrenca la creadora de contingut al vídeo publicat a Instagram.
"En funció del color d'aquesta dentina, i com que l'esmalt és translúcid, reflectirà el color intern. [...] Com més groga la dentina, més groc es veurà la dent. Òbviament, influeix la higiene, els pigments alimentaris que mengem, com el tabac o la cúrcuma", aclareix.
Per concloure i com a tranquil·litzant per aquelles persones que tenen les dents grogues malgrat tenir una bona higiene, Almudena assegura que moltes persones poden presentar aquest to groguenc a la seva dentadura fins i tot tenint una higiene perfecta, cosa que no determina una mala higiene ni molt menys.
