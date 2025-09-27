Ni protegeix ni millora: el fàrmac que ja no recomanen després d'un infart si el teu cor batega bé
El cardiòleg Aurelio Rojas adverteix sobre els betabloquejants després d'un infart i demana revisar tractaments amb fracció d'ejecció conservada
Johanna Betancor Galindo
Durant més de 40 anys, milers de pacients han viscut convençuts que el tractament els protegia. Però la ciència quan es corregeix no s'equivoca, sinó que evoluciona.
Aquesta és la idea que el cardiòleg Aurelio Rojas llança amb fermesa en un dels vídeos més compartits. I no n'hi ha per menys, ja que la publicació del macroassaig REBOOT a The New England Journal of Medicine ha canviat l'enfocament mundial sobre l'ús de betabloquejants després d'un infart.
"La majoria de les persones que han tingut un infart continuen prenent betabloquejants encara que realment no els necessiten. A Espanya es calcula que més d'un milió de pacients", explica Rojas.
Un trencament de 40 anys de consens
L'estudi REBOOT, liderat pel Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i coordinat amb l'Institut Mario Negri, va incloure més de 8.500 pacients de 109 hospitals d'Espanya i Itàlia. Els seus resultats són contundents: els betabloquejants com el bisoprolol, el carvedilol o el nebivolol no milloren la supervivència ni eviten nous infarts si la funció del cor després de l'infart és normal.
"Ens hem equivocat. Durant dècades vam donar per fet que aquests fàrmacs salvaven vides després d'un infart. Però l'assaig REBOOT demostra que en molts casos no només no ajuden, sinó que poden perjudicar", assenyala el doctor.
Tres tipus de pacients
La troballa més rellevant de l'estudi és que no tots els cors es comporten igual després d'un infart. Per això, els investigadors estableixen tres grans grups clínics:
- Pacients amb funció ventricular normal (fracció d'ejecció > 50%): no es beneficien dels betabloquejants.
- Pacients amb funció lleument reduïda (FE entre 40% i 50%): sí que se'n beneficien, segons una metaanàlisi posterior publicada a The Lancet.
- Pacients amb insuficiència cardíaca o fracció d'ejecció molt reduïda: els betabloquejants continuen sent imprescindibles.
"Avui, gràcies a la reperfusió precoç, el 70% dels pacients que pateixen un infart mantenen la funció cardíaca normal. I és precisament en aquests casos on aquest tractament ja no és efectiu", insisteix Rojas.
Fatiga, marejos i disfunció sexual
L'ús estès d'aquests fàrmacs ha fet que centenars de persones visquin amb efectes secundaris sense necessitat real: fatiga, hipotensió, disfunció sexual, bradicàrdia o marejos. Tot per un medicament que, en aquests casos, ja no aporta beneficis clínics clars.
Però el missatge de Rojas és prudent: "No es tracta d'abandonar el tractament pel teu compte. El meu consell és revisar els teus informes i buscar si posa fracció d'ejecció conservada. Si és així, parla amb el teu cardiòleg. Pot ser que suspendre els betabloquejants sigui el més adequat per a tu".
Un gir de guió a la medicina
El que sorprèn a molts és que aquest tipus d'assajos que no busquen afegir un nou fàrmac, sinó retirar-ne un, són raríssims en medicina. I encara més quan trenquen amb pràctiques clíniques establertes des de fa mig segle.
"Sé que molts utilitzaran aquest estudi per criticar-nos", reconeix Rojas, "però la realitat és que la ciència no s'equivoca en corregir-se, sinó que millora. Cada pas ens apropa a cuidar millor del teu cor, perquè cada cor és únic."
Els resultats de REBOOT ja estan marcant un abans i un després a les guies clíniques internacionals. Permetrà simplificar tractaments, reduir efectes adversos i, sobretot, millorar la qualitat de vida de milers de persones que, durant anys, han estat medicades sense necessitat. La ciència avança. I de vegades, l'avenç més gran és saber quan deixar de fer el que ja no ajuda.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?